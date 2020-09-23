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Добкин выдвигается в мэры Харькова

Новина українською → Харьков, Среда 23 сентября 2020 14:21
Добкин выдвигается в мэры Харькова Фото: Михаил Добкин (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Бывший народный депутат Михаил Добкин сегодня, 23 сентября, подал документы на регистрацию кандидатом на пост мэра Харькова. Он идет на выборы как самовыдвиженец.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

При этом Добкин не сообщил о мотивах и причинах своего решения.

"Скажу лишь одно, желаю Геннадию Кернесу (мэру Харькова, - ред.) скорейшего выздоровления и возвращения в родной Харьков", - отметил он.

Как пишут местные СМИ, Добкин идет на выборы в качестве самовыдвиженца. При этом, как заявила глава Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая, решение о регистрации будет на заседании в пятницу, 25 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что Кернеса выдвинули в мэры Харькова, несмотря на то, что сейчас он находится в Германии, где проходит лечение от коронавируса. В его окружении говорят, что состояние Кернеса значительно улучшилось.

РБК-Украина в материале "Если не Кернес. Кто может побороться за пост мэра Харькова" писало, что Добкин может выдвинуться кандидатом на выборах городского головы. По информации издания, в последнее время он не в лучших отношениях с Кернесом. Отметим, до выдвижения Добкин вел избирательную кампанию на пост городского головы Киева.

Добкин был мэром Харькова с 2006 по 2010 годы.

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