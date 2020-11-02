Домбровська: ми показали Миколаєву, що етично вести кампанію можливо
Кандидат на пост мера Миколаєва від партії "Слуга народу" Тетяна Домбровська підбила підсумки виборчої кампанії та заявила, що етично вести кампанію можливо.
Про це Домбровська написала в Facebook за підсумками прес-конференції разом з головою виборчого штабу Денисом Денисенком щодо результатів першого туру виборів.
"В цьому році я вперше брала участь у виборах на посаду міського голови і насамперед отримала колосальний досвід: ми показали Миколаєву, що етично вести кампанію можливо; разом з командою ми змогли голосно заявити про себе і будемо активно брати участь у житті міста надалі; завдяки спілкуванню з мешканцями міста я знаю основні проблеми Миколаєва і готова їх вирішувати;
громадська організація "Майбутнє Миколаєва" буде надалі активно працювати на благо міста", - заявила Домбровська.
Водночас за її словами, неймовірно низька явка не відображає волевиявлення міста в цілому.
"Впевнені, що наша країна потребує впровадження електронного голосування - так ми уникнемо нескінченних черг і перерахунків; жоден з сьогоднішніх кандидатів, які вийшли в другий тур, не є тією людиною, з яким буде розвиватися Миколаїв. Сьогодні підтримати кого-небудь з них - обдурити себе", - пише вона.
Домбровська також акцентувала увагу на продовження активної роботи в місті для його розвитку. "Незважаючи ні на що, я націлена працювати на благо міста та всіма силами робити життя городян краще і якісніше", - резюмувала вона.
Нагадаємо, 31 жовтня ЦВК опублікував перші результати голосування на місцевих виборах в Україні. Територіальні виборчі комісії передали перші протоколи.
Як повідомляло РБК-Україна, Центрвиборчком також встановив результати виборів міських, селищних і сільських голів у 131 населеному пункті. Визнані що перемогли на виборах 26 міських голів, 30 - селищних та 75 - сільських.