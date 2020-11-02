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Домбровська: ми показали Миколаєву, що етично вести кампанію можливо

Новость на русском → Миколаїв, Понеділок 02 листопада 2020 19:12
Домбровська: ми показали Миколаєву, що етично вести кампанію можливо Фото: Тетяна Домбровська (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

Кандидат на пост мера Миколаєва від партії "Слуга народу" Тетяна Домбровська підбила підсумки виборчої кампанії та заявила, що етично вести кампанію можливо.

Про це Домбровська написала в Facebook за підсумками прес-конференції разом з головою виборчого штабу Денисом Денисенком щодо результатів першого туру виборів.

"В цьому році я вперше брала участь у виборах на посаду міського голови і насамперед отримала колосальний досвід: ми показали Миколаєву, що етично вести кампанію можливо; разом з командою ми змогли голосно заявити про себе і будемо активно брати участь у житті міста надалі; завдяки спілкуванню з мешканцями міста я знаю основні проблеми Миколаєва і готова їх вирішувати;
громадська організація "Майбутнє Миколаєва" буде надалі активно працювати на благо міста", - заявила Домбровська.

Водночас за її словами, неймовірно низька явка не відображає волевиявлення міста в цілому.

"Впевнені, що наша країна потребує впровадження електронного голосування - так ми уникнемо нескінченних черг і перерахунків; жоден з сьогоднішніх кандидатів, які вийшли в другий тур, не є тією людиною, з яким буде розвиватися Миколаїв. Сьогодні підтримати кого-небудь з них - обдурити себе", - пише вона.

Домбровська також акцентувала увагу на продовження активної роботи в місті для його розвитку. "Незважаючи ні на що, я націлена працювати на благо міста та всіма силами робити життя городян краще і якісніше", - резюмувала вона.

Нагадаємо, 31 жовтня ЦВК опублікував перші результати голосування на місцевих виборах в Україні. Територіальні виборчі комісії передали перші протоколи.

Як повідомляло РБК-Україна, Центрвиборчком також встановив результати виборів міських, селищних і сільських голів у 131 населеному пункті. Визнані що перемогли на виборах 26 міських голів, 30 - селищних та 75 - сільських.

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