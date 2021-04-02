Довибори в Раду по 87 округу: під час перерахунку голосів "зникли" майже 150 бюлетенів

В ході перерахунку голосів на довиборах в Раду по 87 окрузі (Івано-Франківська область) окружна виборча комісія недорахувалась 147 бюлетенів. Нестачу бюлетенів виявили на двох дільницях.

Про це повідомляють спостерігачі ОПОРИ .

Так, під час підрахунку бюлетенів з дільниці № 260019 (село Іваниківка) недорахувалась 47 бюлетенів.

"ОВК перерахувала голоси за Олександр Шевченка. Було зазначено 144 голоси, втім під час перерахунку виявили лише 97 бюлетенів. Члени комісії викликали поліцію", - повідомляє ОПОРА.

Крім того, під час перерахунку голосів з дільниці №261030 (село Микуличин) "зникло" 100 бюлетенів.

"Окружна виборча комісія перераховувала бюлетені на дільниці, де було вказано 377 голосів за Олександра Шевченка. Згодом член ОВК від "Слуги народу" заявив, що йому повідомили люди, які дивились трансляцію, про неправильні результати підрахунку голосів. Члени ОВК повторно перерахували бюлетені за Шевченка – їх виявилось 277", - повідомили в ОПОРІ.

Зазначається, що окремі члени ОВК звинуватили члена від "Слуги народу" у викраденні бюлетенів.

"Але перевірка стріму ОПОРИ показала, що члени комісії порахували 277 бюлетенів, але назвали 377, подивившись на цифри у протоколі. На ОВК викликали поліцію. Правоохоронці проводять слідчі дії", - йдеться в повідомленні.