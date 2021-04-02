ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Довыборы в Раду по 87 округу: во время пересчета голосов "исчезли" почти 150 бюллетеней

Новина українською → Пятница 02 апреля 2021 15:48
Довыборы в Раду по 87 округу: во время пересчета голосов "исчезли" почти 150 бюллетеней Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В ходе пересчета голосов на довыборах в Раду по 87 округу (Ивано-Франковская область) окружная избирательная комиссия недосчиталось 147 бюллетеней. Недостаток бюллетеней обнаружили на двух участках.

Об этом сообщают наблюдатели ОПОРЫ.

Так, во время подсчета бюллетеней с участка № 260019 (село Иваниковка) недосчиталось 47 бюллетеней.

"ОВК перечислила голоса по Александру Шевченко. Было отмечено 144 голоса, впрочем при пересчете обнаружили лишь 97 бюллетеней. Члены комиссии вызвали полицию", - сообщает ОПОРА.

Кроме того, во время пересчета голосов на участке №261030 (село Микуличин) "исчезло" 100 бюллетеней.

"Окружная избирательная комиссия пересчитывала бюллетени на участке, где было указано 377 голосов за Александра Шевченко. Впоследствии член ОИК от "Слуги народа" заявил, что ему сообщили люди, которые смотрели трансляцию, о неверных результатах подсчета голосов. Члены ОИК повторно пересчитали бюллетени Шевченко - их оказалось 277", - сообщили в ОПОРЕ.

Отмечается, что отдельные члены ОИК обвинили члена от "Слуги народа" в похищении бюллетеней.

"Но проверка стрима ОПОРЫ показала, что члены комиссии посчитали 277 бюллетеней, но назвали 377, посмотрев на цифры в протоколе. На ОИК вызвали полицию. Правоохранители проводят следственные действия", - говорится в сообщении.

Отметим, по состоянию на утро 2 апреля на довыборах в Раду по 87 мажоритарном округе посчитали 90,59% голосов. Лидирует Василий Вирастюк ("Слуга народа"), у которого 31,51% (14 500) голосов. Далее идут представитель "За майбутнє" Александр Шевченко (29,52%, 13 586 голосов) и Руслан Кошулинский от "Свободы" (28,83%, 13 268).

Напомним, довыборы по 87 округу проводили 28 марта. Сейчас там до сих пор продолжается подсчет голосов.

Ранее ОПОРА после событий на 87 округе призвала Верховную раду усовершенствовать избирательное законодательство, чтобы народные депутаты не могли присутствовать на заседаниях избирательных комиссий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 выборы в Раду бюллетени выборы
Главное о втором туре выборов
Главное о втором туре выборов
Результаты выборов в Днепре
Результаты выборов в Днепре
Результаты выборов во Львове
Результаты выборов во Львове
Результаты выборов мэра Одессы
Результаты выборов мэра Одессы
Результаты выборов мэров по городам
Результаты выборов мэров по городам
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
Ситуация на Донбассе обостряется: ранен еще один боец ООС
Ситуация на Донбассе обостряется: ранен еще один боец ООС