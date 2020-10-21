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Екс-нардеп пояснив, чому "Слуга народу" хоче скасувати другий тур місцевих виборів

Новость на русском → Київ, Середа 21 жовтня 2020 18:18
Екс-нардеп пояснив, чому "Слуга народу" хоче скасувати другий тур місцевих виборів Фото: Ігор Луценко (radiosvoboda.org)
Автор: РБК-Україна

Бачачи свій очевидний програш у боротьбі за крісло мера Києва, а також всіх інших міст-мільйоників, "Слуги народу" на невизначений термін хочуть зупинити вибори - скасовувши другий тур місцевих виборів у період карантину.

Про це заявив журналіст, екс-нардеп та громадський діяч Ігор Луценко на своїй сторінці у Facebook.

"Нарешті Слуги учудили те, що я очікував. Бачачи свій очевидний програш у боротьбі за крісло мера Києва (а також УСІХ міст-мільйонників), вони на невизначений термін хочуть зупиняти вибори - скасовують другий тур місцевих виборів у період карантину", - написав Луценко.

За його словами, така постанова - удар не тільки по легітимності місцевої влади, а й взагалі по її здатності працювати.

Як зазначає Луценко, річ у тім, що стаття 42 закону "Про місцеве самоврядування в Україні" передбачає, що як тільки оберуть нову місцеву раду, старий голова мусить іти, його повноваження припиняються у перший день засідання новообраного складу.

"Звісно, "слугам" це вигідно - у нових радах вони здебільшого отримають більше, ніж зараз, і за відсутності легітимного міського голови вони на певний відсоток почуватимуться сильніше. Але якщо не буде мера, а буде лише рада і секретар, котрий виконує обов’язки мера - уявіть, який хаос настане на місцях", - резюмує Луценко.

Нагадаємо, раніше в КВУ заявили, що перенесення другого туру виборів фактично залишить міста без легітимної влади та призведе до перебування місцевої влади у підвішеному стані.

Як відомо, у Верховній раді зареєстровано проект постанови №4234, яким пропонується не проводити другий тур виборів у період дії карантину.

Автор проекту - Грищенко Тетяна, народний депутат від "Слуги народу". Дата реєстрації постанови - 20 жовтня.

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