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Експерт назвав Пальчевського найбільш вірогідним опонентом Кличка у другому турі виборів

Новость на русском → Київ, Четвер 08 жовтня 2020 17:34
Експерт назвав Пальчевського найбільш вірогідним опонентом Кличка у другому турі виборів Фото: голосування на виборчій дільниці (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Політолог спрогнозував, хто вийде у другий тур виборів мера Києва

Бізнесмен та кандидат у мери Києва Андрій Пальчевський - найбільш вірогідний опонент чинного мера Віталія Кличка у другому турі виборів.

Про це заявив політолог Володимир Цибулько у Facebook.

"Закрита соціологія, яка зараз гуляє в політичних колах говорить, що найбільші шанси потрапити другий тур у Пальчевського. З цим багато хто пов’язує помітне зменшення активності від штабів Верещук й Притули", - вважає він.

Водночас експерт акцентує увагу, що велика кількість виборів ще не визначилася зі своїм фаворитом. За ці голоси, на його думку, і розвернеться боротьба в останні тижні кампанії.

"Загалом, фінальний спурт - це можливість зібрати голоси киян, які ще не визначилися. А таких справді багато. Це потужний резерв, який значно додасть балів в актив будь-кого з претендентів на крісло мера. Цікаво буде подивитися, як кожен з них використає час, що залишився. Чи стане це битвою смислів, чи банальних чорних технологій?", - резюмував експерт.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованої Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 вересня політична сила "Перемога Пальчевського" оголосила про участь у місцевих виборах. Крім того, партія висунула бізнесмена і лідера партії Андрія Пальчевського кандидатом в мери Києва.

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