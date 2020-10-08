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Эксперт назвал Пальчевского наиболее вероятным оппонентом Кличко во втором туре выборов

Новина українською → Киев, Четверг 08 октября 2020 17:34
Эксперт назвал Пальчевского наиболее вероятным оппонентом Кличко во втором туре выборов Фото: голосование на избирательном участке (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Политолог спрогнозировал, кто выйдет во второй тур выборов мэра Киева

Бизнесмен и кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский - наиболее вероятный оппонент действующему мэру Виталию Кличко во втором туре выборов.

Об этом заявил политолог Владимир Цыбулько в Facebook.

"Закрытая социология, которая сейчас гуляет в политических кругах говорит, что наибольшие шансы попасть второй тур у Пальчевского. С этим многие связывают заметное уменьшение активности штабов Верещук и Притулы", - считает он.

При этом эксперт акцентирует внимание, что большое количество выборов еще не определилась со своим фаворитом. За эти голоса, по его мнению, и развернется борьба в последние недели кампании.

"В общем, финальный спурт - это возможность собрать голоса киевлян, которые еще не определились. А таких действительно много. Это мощный резерв, который значительно добавит баллов в актив кого-либо из претендентов на кресло мэра. Интересно будет посмотреть, как каждый из них использует оставшееся время. Станет ли это битвой смыслов, или банальных черных технологий?" - резюмировал эксперт.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Как сообщало РБК-Украина, 15 сентября политическая сила "Перемога Пальчевского" объявила об участии в местных выборах. Кроме того, партия выдвинула бизнесмена и лидера партии Андрея Пальчевского кандидатом в мэры Киева.

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