Експерт назвав перемогу "Слуги народу" та "Батьківщини" на місцевих виборах очікуваною

Результати місцевих виборів, кращими на яких стали політичні сили Володимира Зеленського та Юлії Тимошенко, не були несподіванкою. Офіційні підсумки Центральної виборчої комісії лише зафіксували реальні рейтинги та рівень підтримки людей.

Про це на прес-конференції у Києві заявив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

"За кількістю депутатів всіх рівнів перше місце посіла "Слуга народу", друге місце - "Батьківщина". Ці результати не є сюрпризом. З "Слугою народу" все зрозуміло: і партія влади, і ресурс, і бренд Зеленського працює. Друге місце за кількістю депутатів - партія "Батьківщина". Партія давно активно працює в регіонах і протягом багатьох років була переможцем на виборах в територіальні громади", - наголосив експерт.

За його словами, окремі політичні сили, які мають достатньо медіаресурсів, займалися самопіаром, стверджуючи, що саме вони вибороли першість на цих виборах. Офіційні дані ЦВК зняли будь-які питання щодо переможців місцевої кампанії.

"Сьогодні багато політичних сил роблять такі самоанонси, що саме вони перемогли на місцевих виборах. Але якщо подивитися офіційні дані - статистика є статистика, арифметика є арифметика", - зазначив Карасьов.

Нагадаємо, за офіційними даними Центральної виборчої комісії, "Слуга народу" здобула підтримку 17,59% виборців і провела до місцевих рад близько 6 тисяч депутатів.

"Батьківщину" Юлії Тимошенко підтримали 12,39% українців, її на місцях представлятимуть понад 4200 обранців.