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Эксперт назвал победу "Слуги народа" и "Батькивщины" на местных выборах ожидаемой

Новина українською → Киев, Воскресенье 22 ноября 2020 10:56
Эксперт назвал победу "Слуги народа" и "Батькивщины" на местных выборах ожидаемой Фото: голосование во время выборов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Результаты местных выборов, лучшими в которых стали политические силы Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко, не были неожиданностью. Официальные итоги Центральной избирательной комиссии лишь зафиксировали реальные рейтинги и уровень поддержки людей.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"По количеству депутатов всех уровней первое место заняла "Слуга народа", второе место - "Батькивщина". Эти результаты не являются сюрпризом. Со "Слугой народа" все понятно: и партия власти, и ресурс, и бренд Зеленского работает. Второе место по количеству депутатов - партия "Батькивщина". Партия давно активно работает в регионах и в течение многих лет была победителем на выборах в территориальные общины", - подчеркнул эксперт.

По его словам, отдельные политические силы, которые имеют достаточно медиаресурсов, занимались самопиаром, утверждая, что именно они завоевали первенство на этих выборах. Официальные данные ЦИК сняли любые вопросы относительно победителей местной кампании.

"Сегодня многие политические силы делают такие самоанонсы, что именно они победили на местных выборах. Но если посмотреть официальные данные - статистика есть статистика, арифметика есть арифметика", - отметил Карасев.

Напомним, по официальным данным Центральной избирательной комиссии, "Слуга народа" получила поддержку 17,59% избирателей и провела в местные советы около 6 тысяч депутатов.

"Батькивщину" Юлии Тимошенко поддержали 12,39% украинцев, ее на местах будут представлять свыше 4200 избранников.

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