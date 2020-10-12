Експерт назвав "політичною помилкою" спроби влади зняти ОПЗЖ з виборів у Миколаєві

Спробами зняти з виборів в Миколаєві партію "Опозиційна платформа - За життя", яка є в регіоні одним з лідерів електоральних симпатій, влада робить серйозну політичну помилку.

Про це розповів політичний аналітик Андрій Бодров на своїй сторінці у Facebook.

На думку експерта, з урахуванням високої підтримки ОПЗЖ в Миколаєві, ці дії цілком можуть спровокувати відповідну протидію з боку виборців, аж до масових протестів.

"Опитування за останній рік вперто твердять: рейтинг партії влади постійно знижувався. Скандали навколо депутатів і чиновників діяли на підтримку "Слуги народу" як потік гарячого повітря на свіжовипавший сніг", - зазначає експерт.

Крім того, експерт додає, що ідея зі зривом виборів в Миколаєві могла виходити від керівника фракції "Слуги народу" Давида Арахамії. Проте, якщо люди вийдуть на вулиці, то це ніяк не врятує партію влади від поразки й втрати контролю над територією.

Нагадаємо, раніше в ОПЗЖ заявили, що їх намагаються зняти з виборів до Миколаївської обласної та міської рад.

Зокрема, лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" у Миколаєві Артем Ільюк повідомив, що партія "Слуга народу" подала в суд на Миколаївську міську виборчу комісію за реєстрацію списку кандидатів у депутати від ОПЗЖ.

На думку Ільюка, такі дії "Слуги народу" - це спланована кампанія по недопуску на вибори їх головного опонента.