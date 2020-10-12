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Эксперт назвал "политической ошибкой" попытки власти снять ОПЗЖ с выборов в Николаеве

Новина українською → Николаев, Понедельник 12 октября 2020 11:02
Эксперт назвал "политической ошибкой" попытки власти снять ОПЗЖ с выборов в Николаеве Фото: во время съезда "Слуги народа" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Попытками снять с выборов в Николаеве партию "Оппозиционная платформа - За життя", которая является в регионе одним из лидеров электоральных симпатий, власть совершает серьезную политическую ошибку.

Об этом рассказал политический аналитик Андрей Бодров на своей странице в Facebook.

По мнению эксперта, с учетом высокой поддержки ОПЗЖ в Николаеве, эти действия вполне могут спровоцировать ответное противодействие уже со стороны избирателей, вплоть до массовых протестов.

"Опросы за последний год упорно твердят: рейтинг партии власти постоянно снижался. Скандалы вокруг депутатов и чиновников действовали на поддержку "Слуги народа" как поток горячего воздуха на свежевыпавший снег", - отмечает эксперт.

Кроме того, эксперт добавляет, что идея со срывом выборов в Николаеве могла исходить от руководителя фракции "Слуги народа" Давида Арахамии. Однако, если люди выйдут на улицы, то это никак не спасет партию власти от поражения и утери контроля над территорией.

Напомним, ранее в ОПЗЖ заявили, что их пытаются снять с выборов в Николаевский областной и городской советы.

В частности, лидер партии "Оппозиционная платформа - За життя" в Николаеве Артем Ильюк сообщил, что партия "Слуга народа" подала в суд на Николаевскую городскую избирательную комиссию из-за регистрации списка кандидатов в депутаты от ОПЗЖ.

По мнению Ильюка, такие действия "Слуги народа" - это спланированная кампания по недопуску на выборы их главного оппонента.

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