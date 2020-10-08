Експерт назвав програму Тимошенко найбільш орієнтованою на потреби людей

В той час, коли українські політики не помічають, що Україна занурюється в пандемію коронавірусу й економічну кризу, Юлія Тимошенко пропонує конкретні кроки, які має зробити влада, для порятунку країни.

Про це заявив політичний аналітик Дмитро Корнійчук у Facebook.

"Як тільки Тимошенко після хвороби почала з’являтися в публічному просторі і професійно говорити про правильні механізми допомоги під час COVID-19, цими ж словами раптом заговорили в МОЗ. Про що це свідчить? Що Тимошенко навіть з опозиції, не маючи наразі реальних повноважень, може змусити владу хоч якось заворушитися", - переконаний експерт.

Він також наголошує, що Тимошенко послідовно відстоює теми, які найбільше хвилюють людей: коронавірус, розпродаж землі, несправедлива пенсійна реформа тощо.

На думку експерта, такий порядок денний є ознакою професійного політика та управлінця, який має чіткий план і працює на благо країни та людей.

"На місцевих виборах українці повинні підтримати "Батьківщину", щоб голос Тимошенко і регіонів став ще більш чутним для Зеленського. Якому, як ми вже переконалися, плювати на людей і країну", – вважає Корнійчук.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що лідер партії "Батьківщини" Юлія Тимошенко закликала владу негайно створити Національний штаб боротьби з COVID-19, та запропонувала перелік невідкладних дій, які, на її думку, треба здійснити, щоб уникнути найгіршого сценарію і захистити українців від пандемії.