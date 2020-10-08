Эксперт назвал программу Тимошенко наиболее ориентированной на нужды людей

В то время, когда украинские политики не замечают, что Украина погружается в пандемию коронавируса и экономический кризис, Юлия Тимошенко предлагает конкретные шаги, которые должна сделать власть, для спасения страны.

Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук в Facebook.

"Как только Тимошенко после болезни начала появляться в публичном пространстве и профессионально говорить о правильные механизмы помощи во время COVID-19, этими же словами вдруг заговорили в Минздрав. О чем это свидетельствует? Что Тимошенко даже из оппозиции, не имея пока реальных полномочий, может заставить власть хоть как-то зашевелиться", - убежден эксперт.

Он также отмечает, что Тимошенко последовательно отстаивает темы, которые больше всего волнуют людей: коронавирус, распродажа земли, несправедливая пенсионная реформа.

По мнению эксперта, такой порядок дня является признаком профессионального политика и управленца, который имеет четкий план и работает на благо страны и людей.

"На местных выборах украинцы должны поддержать "Батькивщину", чтобы голос Тимошенко и регионов стал еще более слышимым для Зеленского. Котором, как мы уже убедились, плевать на людей и страну", – считает Корнийчук.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер партии "Батькивщины" Юлия Тимошенко призвала власть немедленно создать Национальный штаб по борьбе с COVID-19, и предложила перечень неотложных действий, которые, по ее мнению, надо осуществить, чтобы избежать худшего сценария и защитить украинцев от пандемии.