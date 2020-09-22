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Експерт назвав висунення Пальчевського кандидатом у мера Києва найоригінальнішим

Новость на русском → Київ, Вівторок 22 вересня 2020 10:51
Експерт назвав висунення Пальчевського кандидатом у мера Києва найоригінальнішим Фото: Андрій Пальчевський (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Загальна закономірність цієї виборчої кампанії - кандидатів висували на свіжому повітрі

Нинішня виборча кампанія в Києві відрізняється політичною символікою і способами висунення кандидатів.

Про це написав політичний експерт Володимир Фесенко на своїй сторінці в Facebook.

"Цікава політтехнологічна деталь нинішнього етапу виборчої кампанії - де і як висувають кандидатів в мери Києва і депутатів Київради. Це така собі гра в політтехнологічну символіку. Відразу обмовлюся, що мова йде про мої припущення (іноді, не без іронії). Загальна закономірність - кандидатів висували на свіжому повітрі. І погода дозволяла, і норми епідеміологічної безпеки дотримувалися", - зазначає експерт.

Так, висунення Віталія Кличка в мери Києва і списку партії "УДАР" відбувалося на території музейного комплексу "Київська фортеця". "Європейська солідарність" висувала свій список до Київради з видом на Дніпро. "Слуга народу" висувала свій виборчий партійний список до Київради у дворі червоного корпусу Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

Водночас пише Фесенко, найоригінальнішим та близьким до народу було висунення лідера партії "Перемога Пальчевського" Андрія Пальчевського.

"Його висунули в мери в одному з дворів Оболоні. Як повідомлялося в ЗМІ, це сталося на прохання присутніх, які переконали Андрія Пальчевського все-таки йти в мери столиці України. У такому випадку в наявності гра на контрасті з конкурентами на виборах мера Києва. Їх висували партії, а Пальчевського - прості кияни. Заодно акцент на простоті і зв'язку з народом", - пише експерт.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованої Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 вересня політична сила "Перемога Пальчевського" оголосила про участь у місцевих виборах. Крім того, партія висунула бізнесмена і лідера партії Андрія Пальчевського кандидатом в мери Києва.

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