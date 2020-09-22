Эксперт назвал выдвижение Пальчевского кандидатом в мэры Киева самым оригинальным

Общая закономерность этой избирательной кампании - кандидатов выдвигали на свежем воздухе

Нынешняя избирательная кампания в Киеве отличается политической символикой и способами выдвижения кандидатов.

Об этом написал политический эксперт Владимир Фесенко на своей странице в Facebook.

"Интересная политтехнологическая деталь нынешнего этапа избирательной кампании - где и как выдвигают кандидатов в мэры Киева и депутатов Киеврады. Это такая себе игра в политтехнологическую символику. Сразу оговорюсь, что речь идет о моих предположениях (иногда, не без иронии). Общая закономерность - кандидатов выдвигали на свежем воздухе. И погода позволяла, и нормы эпидемиологической безопасности соблюдали", - отмечает эксперт.

Так, выдвижение Виталия Кличко в мэры Киева и списка партии "УДАР" происходило на территории музейного комплекса "Киевская крепость". "Европейская солидарность" выдвигала свой список в Киевраду с видом на Днепр. "Слуга народа" выдвигала свой избирательный партийный список в Киевраду во дворе красного корпуса Киевского национального университета им. Т.Шевченко.

В то же время, пишет Фесенко, самым оригинальным и близким к народу было выдвижение лидера партии "Перемога Пальчевского" Андрея Пальчевского.

"Его выдвинули в мэры в одном из дворов Оболони. Как сообщалось в СМИ, это произошло по просьбе собравшихся, которые убедили Андрея Пальчевского все-таки идти в мэры столицы Украины. В данном случае налицо игра на контрасте с конкурентами на выборах мэра Киева. Их выдвигали партии, а Пальчевского - простые киевляне. Заодно акцент на простоту и связь с народом", - пишет эксперт.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Как писало РБК-Украина, 15 сентября политическая сила "Перемога Пальчевского" объявила об участии в местных выборах. Кроме того, партия выдвинула бизнесмена и лидера партии Андрея Пальчевского кандидатом в мэры Киева.