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Експерт назвав закон про столицю від "Слуги народу" антиєвропейським

Новость на русском → Київ, П'ятниця 02 жовтня 2020 18:06
Експерт назвав закон про столицю від "Слуги народу" антиєвропейським Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Новий закон про столицю, представлений представниками "Слуги народу" - це спроба отримати владу в Києві, всупереч волі жителів міста.

Про це заявив у коментарі "Українським новинам" політолог Вадим Карасьов.

"Завдяки новому закону про столицю, "Слуга народу" хоче фактично захопити владу в місті, оскільки чесним способом, через вибори у них це зробити не вийде. Після прийняття нового закону жителі столиці будуть фактично позбавлені права обирати собі владу", - відзначає експерт.

За словами політолога, Київ - це європейське місто, а представлений закон абсолютно антиєвропейський.

"У Ради Європи дуже істотні застереження щодо цього закону. І Рада Європи підтвердила неспроможність закону про столицю від "Слуг народу". Замість розширення прав місцевого самоврядування, яке ми отримали в результаті децентралізації, ми отримаємо урізання прав і повноважень влади, яку обрали кияни, а не призначив хтось зверху", - зазначає експерт.

На його думку, одним з головних пунктів закону є поділ посади мера і глави КМДА. Він зазначає, останній раз такий поділ відбувалося в часи Віктора Януковича для збереження контролю над Києвом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у "Слузі народу" хочуть до місцевих виборів розглянути закон про столицю.

Як відомо, законопроект про столицю був прийнятий парламентом у першому читанні ще в жовтні 2019 року, тоді його підтримали 244 народних депутатів.

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