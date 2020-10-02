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Эксперт назвал закон о столице от "Слуги народа" антиевропейским

Новина українською → Киев, Пятница 02 октября 2020 18:06
Эксперт назвал закон о столице от "Слуги народа" антиевропейским Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Новый закон о столице, представленный представителями "Слуги народа" - это попытка получить власть в Киеве, вопреки воле жителей города.

Об этом заявил в комментарии "Украинским новостям" политолог Вадим Карасев.

"Благодаря новому закону о столице, "Слуга народа" хочет фактически захватить власть в городе, поскольку честным способом, через выборы у них это сделать не получится. После принятия нового закона жители столицы будут фактически лишены права избирать себе власть", - отмечает эксперт.

По словам политолога, Киев - это европейский город, а представленный закон абсолютно антиевропейский.

"У Совета Европы очень существенные оговорки относительно этого закона. И Совет Европы подтвердил несостоятельность закона о столице от "Слуг народа". Вместо расширения прав местного самоуправления, которое мы получили в результате децентрализации, мы получим урезания прав и полномочий власти, которую избрали киевляне, а не назначил кто-то сверху", - отмечает эксперт.

По его мнению, одним из главных пунктов закона является разделение должности мэра и главы КГГА. Он отмечает, последний раз такое разделение происходило во времена Виктора Януковича для сохранения контроля над Киевом.

Напомним, ранее сообщалось, что в "Слуге народа" хотят до местных выборов рассмотреть закон о столице.

Как известно, законопроект о столице был принят парламентом в первом чтении еще в октябре 2019 года, тогда его поддержали 244 народных депутатов.

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