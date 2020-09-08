Експерт назвала політінструментом скасування виборів на прифронтових територіях
Координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська назвала політичним інструментом скасування виборів на прифронтових територіях. За її словами, рішення про скасування виборів грунтується на висновках військово-цивільних адміністраціях, які не може перевірити Центральна виборча комісія.
Про це Айвазовська розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.
"Вибори 2015, 2015, 2019, 2020 років відбуваються в одних і тих же умовах. Але зараз вони десь призначаються, а десь немає. Це є політичним інструментом - однозначно, так", - сказала координатор ОПОРИ.
За словами Айвазовської, це свідчить, що зв'язок між Офісом президента і місцевими елітами існує. Однак у чиїх конкретно інтересах приймається рішення про скасування виборів невідомо.
"В умовах, коли у нас режим припинення вогню, менша кількість обстрілів, стверджувати, що ось саме зараз, улітку 2020 року, а не влітку 2015 року, потрібно створити ВГА - це нонсенс. Також немає відповіді на питання, чому не проводяться вибори до Луганська і Донецька обласні ради, тоді як в районні ради без повноважень - проводяться", - додала Айвазовська.
Раніше РБК-Україна писало, що в Раді не бачать можливостей для проведення місцевих виборів в ОРДЛО 25 жовтня.
Також повідомлялося, що у Верховній раді оцінили шанси змінити постанову про вибори в ОРДЛО.