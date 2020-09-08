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Експерт назвала політінструментом скасування виборів на прифронтових територіях

Новость на русском → Київ, Вівторок 08 вересня 2020 10:05
Експерт назвала політінструментом скасування виборів на прифронтових територіях Фото: Ольга Айвазовська (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Игорь Литвиненко

Координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська назвала політичним інструментом скасування виборів на прифронтових територіях. За її словами, рішення про скасування виборів грунтується на висновках військово-цивільних адміністраціях, які не може перевірити Центральна виборча комісія.

Про це Айвазовська розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

"Вибори 2015, 2015, 2019, 2020 років відбуваються в одних і тих же умовах. Але зараз вони десь призначаються, а десь немає. Це є політичним інструментом - однозначно, так", - сказала координатор ОПОРИ.

За словами Айвазовської, це свідчить, що зв'язок між Офісом президента і місцевими елітами існує. Однак у чиїх конкретно інтересах приймається рішення про скасування виборів невідомо.

"В умовах, коли у нас режим припинення вогню, менша кількість обстрілів, стверджувати, що ось саме зараз, улітку 2020 року, а не влітку 2015 року, потрібно створити ВГА - це нонсенс. Також немає відповіді на питання, чому не проводяться вибори до Луганська і Донецька обласні ради, тоді як в районні ради без повноважень - проводяться", - додала Айвазовська.

Раніше РБК-Україна писало, що в Раді не бачать можливостей для проведення місцевих виборів в ОРДЛО 25 жовтня.

Також повідомлялося, що у Верховній раді оцінили шанси змінити постанову про вибори в ОРДЛО.

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