Эксперт назвала политинструментом отмену выборов на прифронтовых территориях
Координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская назвала политическим инструментом отмену выборов на прифронтовых территориях. По ее словам, решение об отмене выборов основано на выводах военно-гражданских администрациях, которые не может проверить Центральная избирательная комиссия.
Об этом Айвазовская рассказала в интервью РБК-Украина.
"Выборы 2015, 2015, 2019, 2020 годов происходят в одних и тех же условиях. Но сейчас они где-то назначаются, а где-то нет. Является ли это политическим инструментом - однозначно, да", - сказала координатор ОПОРЫ.
По словам Айвазовской, это свидетельствует, что связка между Офисом президента и местными элитами существует. Однако в чьих конкретно интересах принимается решение об отмене выборов неизвестно.
"В условиях, когда у нас режим прекращения огня, меньшее количество обстрелов, утверждать, что вот именно сейчас, летом 2020 года, а не летом 2015 года, нужно создать ВГА - это нонсенс. Также нет ответа на вопрос, почему не проводятся выборы в Луганский и Донецкий областные советы, тогда как в районные советы без полномочий - проводятся", - добавила Айвазовская.
Ранее РБК-Украина писало, что в Раде не видят возможностей для проведения местных выборов в ОРДЛО 25 октября.
Также сообщалось, что в Верховной раде оценили шансы изменить постановление о выборах в ОРДЛО.