ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Новости шоу-бизнеса Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Эксперт назвала политинструментом отмену выборов на прифронтовых территориях

Новина українською → Киев, Вторник 08 сентября 2020 10:05
Эксперт назвала политинструментом отмену выборов на прифронтовых территориях Фото: Ольга Айвазовская (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Игорь Литвиненко

Координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская назвала политическим инструментом отмену выборов на прифронтовых территориях. По ее словам, решение об отмене выборов основано на выводах военно-гражданских администрациях, которые не может проверить Центральная избирательная комиссия.

Об этом Айвазовская рассказала в интервью РБК-Украина.

"Выборы 2015, 2015, 2019, 2020 годов происходят в одних и тех же условиях. Но сейчас они где-то назначаются, а где-то нет. Является ли это политическим инструментом - однозначно, да", - сказала координатор ОПОРЫ.

По словам Айвазовской, это свидетельствует, что связка между Офисом президента и местными элитами существует. Однако в чьих конкретно интересах принимается решение об отмене выборов неизвестно.

"В условиях, когда у нас режим прекращения огня, меньшее количество обстрелов, утверждать, что вот именно сейчас, летом 2020 года, а не летом 2015 года, нужно создать ВГА - это нонсенс. Также нет ответа на вопрос, почему не проводятся выборы в Луганский и Донецкий областные советы, тогда как в районные советы без полномочий - проводятся", - добавила Айвазовская.

Ранее РБК-Украина писало, что в Раде не видят возможностей для проведения местных выборов в ОРДЛО 25 октября.

Также сообщалось, что в Верховной раде оценили шансы изменить постановление о выборах в ОРДЛО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 Донбасс ОПОРА Местные выборы
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
"Я ни с кем не воюю": Зеленский отреагировал на бунт мэров из-за карантина
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей "Я ни с кем не воюю": Зеленский отреагировал на бунт мэров из-за карантина