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Експерт оцінив фактор Зеленського у підтримці "Слуги народу" на виборах

Новость на русском → Київ, Вівторок 06 жовтня 2020 20:25
Експерт оцінив фактор Зеленського у підтримці "Слуги народу" на виборах Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент Володимир Зеленський і через півтора року після обрання залишається політиком з найвищим загальнонаціональним рейтингом. Фактор Зеленського закономірно забезпечить і лідерство "Слуги народу" на місцевих виборах 25 жовтня.

Про це заявив політичний експерт Андрій Золотарьов у Facebook.

"Зрозуміло, що з огляду на соціально-політичні та економічні тенденції, на ситуацію з COVID за три тижні, що залишилися, рейтинги будуть змінюватися. Партії належить боротися з негативним трендом зниження рейтингу, "медовий" місяць нової влади і виборців давно минув", - вважає експерт.

Також, на його думку, ОПЗЖ і ЄС, ймовірно, дещо наростять свій результат, але дуже помітно те, що вони перетворилися в секторальні політсили з обмеженою стелею зростання електоральної підтримки.

"Стабільним є положення "Батьківщини", повернення партії до активної роботи з сільським виборцем закріпить її позиції. Потенціал зростання "За майбутнє" базується на факті того, що 60-70 % опитаних вважають, що для партій на місцевому рівні більш важливо мати сильного місцевого лідера, ніж відомого національного, досвідчених політиків", - вважає Золотарьов.

Водночас відзначає експерт, місцеві вибори - це не одна загальнонаціональна кампанія, як на загальнонаціональних виборах президента або парламенту.

"Це, фактично, більше тисячі кампаній в різних частинах України - в областях, в містах, ОТГ і тут карт-бланш швидше за все буде у тих, кого виборець вважає "своїми", - резюмує він.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованого Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.

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