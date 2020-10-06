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Эксперт оценил фактор Зеленского в поддержке "Слуги народа" на выборах

Новина українською → Киев, Вторник 06 октября 2020 20:25
Эксперт оценил фактор Зеленского в поддержке "Слуги народа" на выборах Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский и спустя полтора года после избрания остается политиком с самым высоким общенациональным рейтингом. Фактор Зеленского закономерно обеспечит и лидерство "Слуги народа" на местных выборах 25 октября.

Об этом заявил политический эксперт Андрей Золотарев в Facebook.

"Понятно, что с оглядкой на социально-политические и экономические тенденции, на ситуацию с COVID за оставшиеся три недели рейтинги будут меняться. Партии предстоит бороться с негативным трендом снижения рейтинга, "медовый" месяц новой власти и избирателей давно прошел", - считает эксперт.

Также, по его мнению, ОПЗЖ и ЕС, вероятно, несколько нарастят свой результат, но очень заметно то, что они превратились в секторальные политсилы с ограниченным потолком роста электоральной поддержки.

"Стабильно положение "Батькивщины", возвращение партии к активной работе с сельским избирателем закрепит ее позиции. Потенциал роста "За майбутнє" базируется на факте того, что 60-70 % опрошенных считают, что для партий на местном уровне более важно иметь сильного местного лидера, чем известного национального, опытных политиков", - полагает Золотарев.

В то же время, отмечает эксперт, местные выборы - это не одна общенациональная кампания, как на общенациональных выборах президента или парламента.

"Это, фактически, более тысячи кампаний в разных частях Украины - в областях, в городах, ОТГ и здесь карт-бланш скорее всего будет у тех, кого избиратель считает "своими", - резюмирует он.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

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