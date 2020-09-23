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Експерт оцінив специфіку партійних конференцій перед місцевими виборами

Новость на русском → Київ, Середа 23 вересня 2020 15:59
Експерт оцінив специфіку партійних конференцій перед місцевими виборами Фото: голосування під час виборів (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Висунення кандидатів на місцевих виборах - найважливіший етап виборчої кампанії, однак останнім часом в Україні він почав відходити на другий план.

Про це заявив політичний експерт Петро Оліщук.

"Приміром, дуже обмежена у часі виборча кампанія по місцевим виборам не відповідає реальній протяжності передвиборчих змагань", - зазначає експерт.

За цих умов, додає Олещук, партійні конференції, більшою мірою, стають приводом нагадати про себе, запустити "інформаційну хвилю" та оприлюднити ключові програмові тези.

"Звісно, свої вимоги наклала і ситуація пандемії коронавірусу, тому трендом цих партійних висунень було "свіже повітря" та соціальна дистанція для делегатів та гостей", - додає експерт.

Своя специфіка була у конференцій загальнонаціональних політичних партій, а найбільш оригінальним висунення продемонстрував бізнесмен Андрій Пальчевський.

"Висунення пройшло максимально "просто" та навіть без начебто такого звичних атрибутів як сцена, трибуна тощо. Очевидно, це має демонструвати близькість до громадян", - резюмував він.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованої Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 вересня політична сила "Перемога Пальчевського" оголосила про участь у місцевих виборах. Крім того, партія висунула бізнесмена і лідера партії Андрія Пальчевського кандидатом в мери Києва.

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