ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Эксперт оценил специфику партийных конференций перед местными выборами

Новина українською → Киев, Среда 23 сентября 2020 15:59
Эксперт оценил специфику партийных конференций перед местными выборами Фото: голосование во время выборов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Выдвижение кандидатов на местных выборах - важнейший этап избирательной кампании, однако в последнее время в Украине он начал отходить на второй план.

Об этом заявил политический эксперт Петр Олищук.

"К примеру, очень ограниченная во времени избирательная кампания по местным выборам не соответствует реальной протяженности предвыборных соревнований", - отмечает эксперт.

В этих условиях, добавляет Олещук, партийные конференции, в большей степени, становятся поводом напомнить о себе, запустить "информационную волну" и обнародовать ключевые программные тезисы.

"Конечно, свои требования наложила и ситуация пандемии коронавируса, поэтому трендом этих партийных выдвижений было "свежий воздух" и социальная дистанция для делегатов и гостей", - добавляет эксперт.

Своя специфика была в общенациональных конференций политических партий, а наиболее оригинальным выдвижения продемонстрировал бизнесмен Андрей Пальчевский.

"Выдвижение прошло максимально "просто" и даже без вроде таких привычных атрибутов как сцена, трибуна и тому подобное. Очевидно, это должно демонстрировать близость к гражданам", - резюмировал он.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Как сообщало РБК-Украина, 15 сентября политическая сила "Перемога Пальчевского" объявила об участии в местных выборах. Кроме того, партия выдвинула бизнесмена и лидера партии Андрея Пальчевского кандидатом в мэры Киева.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 партия Местные выборы Андрей Пальчевский
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг партий
Рейтинг партий
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
В Беларуси начались протесты на фоне инаугурации Лукашенко: что происходит сейчас
РБК-Украинаинформационное агентство В Беларуси начались протесты на фоне инаугурации Лукашенко: что происходит сейчас