Експерт спрогнозував, хто зможе консолідувати киян, розчарованих владою

Мерська кампанія в Києві зберігає інтригу, особливо в частині того - хто зможе консолідувати виборців, розчарованих владою.

Про це заявив політичний експерт Вадим Карасьов в Facebook.

"У Кличка сильна і стабільна позиція, але і відразу кілька сильних суперників. Тут і Верещук, яка спирається на партійний ресурс "партії влади", і Притула, кандидат з хорошим репутаційним багажем і підтримкою з боку опозиційного "Голоси". Ці кандидати позиціонують себе як нові та сучасні. Що стосується Пальчевського, то основна його фішка - це комбінація різних ресурсів", - зазначає експерт.

На думку політика, в українській політиці важливий ще один ресурс - вміння політика вести за собою вулицю.

"Цим ресурсом володіють політики так сказати old school. Цікаво, хто з нових кандидатів зможе себе проявити. Можливо, беручи до уваги бекграунд, Пальчевський, але він поки себе в такому амплуа не виявляв", - додає політолог.

Решта тижня перед виборами покаже, хто зможе показати приховані сили і талант для вирішального ривка.

"Хто зможе об'єднати навколо себе активно налаштованих киян, консолідувати скептично налаштованих виборців, показати себе сильним лідером? Чи варто нам чекати інтриги у другому турі?" - резюмує експерт.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

Вибори відбудуться на всій території України, крім окупованої Росією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 вересня політична сила "Перемога Пальчевського" оголосила про участь у місцевих виборах. Крім того, партія висунула бізнесмена і лідера партії Андрія Пальчевського кандидатом в мери Києва.