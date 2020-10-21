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Эксперт спрогнозировал, кто сможет консолидировать киевлян, разочарованных властью

Новина українською → Киев, Среда 21 октября 2020 15:17
Эксперт спрогнозировал, кто сможет консолидировать киевлян, разочарованных властью Фото: голосование на избирательном участке (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Мэрская кампания в Киеве сохраняет интригу, особенно в части того - кто сможет консолидировать избирателей, разочарованных властью.

Об этом заявил политический эксперт Вадим Карасев в Facebook.

"У Кличко сильная и стабильная позиция, но и сразу несколько сильных соперников. Здесь и Верещук, которая опирается на партийный ресурс "партии власти", и Притула, кандидат с хорошим репутационным багажом и поддержкой со стороны оппозиционного "Голоса". Эти кандидаты позиционируют себя как новые и модерновые. Что касается Пальчевского, то основная его фишка - это комбинация разных ресурсов", - отмечает эксперт.

По мнению политика, в украинской политике важен еще один ресурс - умение политика вести за собой улицу.

"Этим ресурсом владеют политики так сказать old school. Интересно, кто из новых кандидатов сможет себя проявить. Возможно, принимая во внимание бэкграунд, Пальчевский, но он пока себя в таком амплуа не проявлял", - добавляет политолог.

Оставшаяся же неделя перед выборами покажет, кто сможет показать скрытые силы и талант для решающего рывка.

"Кто сможет объединить вокруг себя активно настроенных киевлян, консолидировать скептично настроенных избирателей, показать себя сильным лидером? Стоит ли нам ждать интриги во втором туре?" - резюмирует эксперт.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Как сообщало РБК-Украина, 15 сентября политическая сила "Перемога Пальчевского" объявила об участии в местных выборах. Кроме того, партия выдвинула бизнесмена и лидера партии Андрея Пальчевского кандидатом в мэры Киева.

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