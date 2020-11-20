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Експерт звинуватив ЦВК у порушенні виборчого процесу в Дніпрі

Новость на русском → Дніпро, П'ятниця 20 листопада 2020 21:21
Експерт звинуватив ЦВК у порушенні виборчого процесу в Дніпрі Фото: голосування під час виборів (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Дніпрі нормальне проведення 2-го туру виборів утруднено позицією Центральної виборчої комісії. Секретар ЦВК Олена Гатауліна, яка є в ЦВК куратором Дніпра, не дає деяким партіям провести заміни своїх представників у місцевих виборчкомах.

Про це заявив політолог Ігор Рейтерович.

"Вона не дає дозвіл, але і не відмовляє, по суті - затягує процес, що викликає масу питань і може викликати сумніви у прозорості і чесності виборчого процесу", - говорить він.

За його словами, раніше секретар ЦВК вже саботувала нормальне формування виборчих комісій. Рейтерович не виключає, що в подібній поведінці секретаря ЦВК може бути зацікавлений хтось з учасників виборів.

"Всі моніторингові організації відзначали: затягування підрахунку голосів на виборах в Дніпрі було на руку кандидатам, які не мали підтримки, але всіляко намагалися потрапити у 2-й тур. Для них це відкривало простір для фальсифікацій", - підкреслює Ігор Рейтерович.

За його словами, не виключено, що це відбувається саме напередодні 2-го туру, щоб потім можна було маніпулювати, фальсифікувати результати на дільницях, де будуть працювати комісії в неповному складі.

Нагадаємо, в неділю, 22 листопада, у Дніпрі відбудеться другий тур виборів мера міста. Перший тур виборів мера Дніпра відбувся 25 жовтня, тоді жоден з кандидатів не зміг заручитися підтримкою більшості виборців.

Зокрема, чинний мер міста Борис Філатов (партія "Пропозиція") отримав 46,41%, його несподіваний суперник Загід Краснов (партія "Громадська сила") - 13,15%.

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