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Эксперт уличил ЦИК в нарушении избирательного процесса в Днепре

Новина українською → Днепр, Пятница 20 ноября 2020 21:21
Эксперт уличил ЦИК в нарушении избирательного процесса в Днепре Фото: голосование во время выборов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Днепре нормальное течение 2-го тура выборов затруднено позицией Центральной избирательной комиссии. Секретарь ЦИК Елена Гатаулина, которая является в ЦИК куратором Днепра, не дает некоторым партиям провести замены своих представителей в местных избиркомах.

Об этом заявил политолог Игорь Рейтерович.

"Она не дает разрешение, но и не отказывает, по сути - затягивает процесс, что вызывает массу вопросов и может вызвать сомнения в прозрачности и честности избирательного процесса", - говорит он.

По его словам, ранее секретарь ЦИК уже саботировала нормальное формирование избирательных комиссий. Рейтерович не исключает, что в подобном поведении секретаря ЦИК может быть заинтересован кто-то из участников выборов.

"Все мониторинговые организации отмечали: затягивание подсчета голосов на выборах в Днепре было на руку кандидатам, которые не имели поддержки, но всячески старались попасть во 2-й тур. Для них это открывало пространство для фальсификаций", - подчеркивает Игорь Рейтерович.

По его словам, не исключено, что это происходит именно накануне 2-го тура, чтобы потом можно было манипулировать, фальсифицировать результаты на участках, где будут работать комиссии в неполном составе.

Напомним, в воскресенье, 22 ноября, в Днепре состоится второй тур выборов мэра города. Первый тур выборов мэра Днепра состоялся 25 октября, тогда ни один из кандидатов не смог заручиться поддержкой большинства избирателей.

В частности, действующий мэр города Борис Филатов (партия "Пропозиция") получил 46,41%, его неожиданный соперник Загид Краснов (партия "Громадська сила") - 13,15%.

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