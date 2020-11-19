Експерти назвали результат "Слуги народу" на місцевих виборах не гіршим за парламентські

Лідером за кількістю мандатів на місцевих виборах стала партія "Слуга народу". Цей результат повністю нівелює тезу про "провал" партії на виборах.

Про це заявив політолог Петро Оліщук.

Як відомо, за даними ЦВК на цей момент політсила отримує 17,59 % від загальної кількості депутатів місцевих рад (5 809 мандатів).

На другому місці - "Батьківщина", 12,39 % (4 093 особи). На третьому - "Опозиційна платформа - За життя" з результатом 11,75 % підтримки (3 881 особа).

Загалом до місцевих рад різних рівнів пройшли 110 політичних партій. Від них висувалися 33 029 обраних депутатів. А 6 586 обраних депутатів йшли на вибори як самовисуванці, повідомляють у ЦВК.

"Слуга народу" отримала найбільшу кількість представницьких мандатів у всеукраїнському масштабі. А також - найбільшу кількість обраних лідерів територіальних громад. При погляді на ситуацію по всій країні, стає ясно, що теза про "провал" партії "Слуга народу" на виборах, який запускали відразу ж після голосування в першому турі, не має сенсу", - заявив політолог Петро Олещук журналістам.

Експерти називають такий результат відчутною перемогою для молодої партії, яка раніше не була представлена на місцевому рівні. При цьому "Слуга народу" отримала менше голосів, ніж на парламентських виборах.

Втім, стверджує політолог Володимир Фесенко, порівнювати результати місцевих виборів із парламентськими - недоцільно.

"Зараз популярно порівнювати підсумки нинішньої виборчої кампанії з парламентськими виборами минулого року, але це некоректно. Тут працює інша логіка: часто значна частина виборців на місцевих виборах голосує за місцеві партії, а на виборах до Верховної ради - за парламентські партії", - заявив на прес-конференції Володимир Фесенко.

У ЦВК також отримали дані про понад 98% обраних сільських, селищних, міських голів. З них 661 - балотувалися шляхом самовисування, 733 - від партій.

Усього місцевими очільниками різних рівнів обрані кандидати від 46 партій. Серед них лідером за кількістю обраних голів є "Слуга народу". Від політсили обрано 225 голів - це 30,74% від загальної кількості.

На другому місці "За майбутнє" - 92 голови (12,43 %). На третьому - "Батьківщина", від якої обрано 53 особи (7,24 %).

Увесь ТОП лідерів, за даними ЦВК, наразі виглядає так:

"Слуга народу" - 30,74 % (225 осіб).

"За майбутнє" - 12,43 % (92 осіб)

"Батьківщина" - 7,24 % (53 особи)

"Опозиційна платформа - за життя" - понад 7,1 % (52 особи)

"Наш край" - 6,15 % (45 осіб)

"Європейська солідарність" - 5,6% (41 особа)

"Українська стратегія Гройсмана" - 3,83 % (28 осіб)

"Довіра" - понад 3,14 % (23 особи).

Від решти партій на посади голів різних рівнів обрано менш як 20 осіб.

Наведені дані ще не остаточні, наголосили в ЦВК. Там продовжують отримувати результати підрахунків від територіальних виборчих комісій.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні відбувся перший тур місцевих виборів. За даними паралельного підрахунку голосів штабом "Слуги народу", політсила має близько 6 100 депутатів місцевих рад і 223 місцевих голови.

22 листопада в 11 містах України відбудеться другий тур виборів. Міських голів обиратимуть у Бердянську, Дніпрі, Дрогобичі, Львові, Миколаєві, Нікополі, Полтаві, Рівному, Слов’янську, Ужгороді та Черкасах. 29 листопада у Чернівцях. Згідно з рішенням ЦВК, 6 грудня в другому турі мера обиратиме Кривий Ріг.