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Експерти обговорили у відкритому штабі "Батьківщини" мерську програму Кучеренка

Новость на русском → Київ, Понеділок 28 вересня 2020 16:29
Експерти обговорили у відкритому штабі "Батьківщини" мерську програму Кучеренка Фото: під час обговорення (kyiv.ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Команда "Батьківщини" знає як зробити Київ однією з кращих столиць Європи та світу, містом з сучасною надійною, зручною для киян та екологічно безпечною інфраструктурою.

Про це заявив кандидат в мери Києва від політсили Олексій Кучеренко під час презентації своєї програми, передає прес-служба.

"Програма абсолютно реалістична. Вона показує шляхи вирішення найболючіших проблем Києва. Всі про це говорять, але відмінність між кандидатами теоретиками і практиками в тому, щоб мало говорити, треба чітко розуміти план дій: з ким, і шляхом яких управлінських рішень вирішити проблеми міста. В мене потужна команда. В мене є досвід на посаді міністра ЖКГ, коли ми забезпечували фінансування коштом Світового банку і шляхом інвестиційних грошей. Нам треба тільки воля і бажання, а вони у нас є", - заявив політик.

За його словами, проблеми в Києві накопичувались 10-ти річчями.

"Київ на межі інфраструктурного колапсу. Це стосується практично всього: мости, житлові будинки, теплові, водяні та електричні мережі тощо. Це й проблема добудови метро, як на Троєщину, так і на Виноградар, й інші інвестиційні проекти, яких вкрай потребує Київ", - зазначив політик.

Він перерахував пріоритети в роботі, при умові перемоги на виборах міського голови Києва. Серед них: повний аудит міста, безпека та комфорт проживання, розв’язання транспортних проблем, покращення навколишнього середовища, модернізація та заміна застарілого житлового фонду, розвиток комунальної інфраструктури.

"Найперше, що треба зробити - забезпечити відповідне фінансування шляхом бюджетних й інвестиційних коштів", - сказав Кучеренко.

До обговорення програми також долучилися: голова наглядової ради "Київенерго" Іван Плачков, експерт в галузі транспорту та інвестицій Олександр Кава, начальник Південно-Західної залізниці Олексій Кривопішин, вчений-економіст та експерт з механізмів публічно-приватного партнерства Ірина Запатріна, доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор Геннадій Рябцев, економічний експерт Володимир Панченко й інші фахівці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Батькивщина" офіційно висунула кандидатом на посаду київського міського голови Олексія Кучеренка - колишнього міністра з питань ЖКГ.

У першу п'ятірку кандидатів у депутати Київради також увійшли голова Київської міської "Батьківщини" Віталій Нестор, правозахисник Денис Москаль, експерт з питань державної політики щодо розвитку підприємництва Олександра Кужель і педагог Ольга Гоцуляк.

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