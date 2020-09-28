Эксперты обсудили в открытом штабе "Батькивщины" мэрскую программу Кучеренко

Команда "Батькивщины" знает, как сделать Киев одной из лучших столиц Европы и мира, городом с современной надежной, удобной для киевлян и экологически безопасной инфраструктурой.

Об этом заявил кандидат в мэры Киева от политсилы Алексей Кучеренко во время презентации своей программы, передает пресс-служба.

"Программа абсолютно реалистична. Она показывает пути решения самых болезненных проблем Киева. Все об этом говорят, но различие между кандидатами теоретиками и практиками в том, чтобы мало говорить, надо четко понимать план действий: с кем, и путем каких управленческих решений решить проблемы города. У меня мощная команда. У меня есть опыт на посту министра ЖКХ, когда мы обеспечивали финансирование за счет средств Всемирного банка и путем инвестиционных денег. Нам нужно только воля и желание, а они у нас есть", - заявил политик.

По его словам, проблемы в Киеве накапливались 10-ти летиями.

"Киев на грани инфраструктурного коллапса. Это касается практически всего: мосты, жилые дома, тепловые, водяные и электрические сети и т.д. Это и проблема достройки метро, как на Троещину, так и на Виноградарь, и другие инвестиционные проекты, в которых крайне нуждается Киев", - отметил политик.

Он перечислил приоритеты в работе, при условии победы на выборах городского головы Киева. Среди них: полный аудит города, безопасность и комфорт проживания, решение транспортных проблем, улучшение окружающей среды, модернизация и замена устаревшего жилого фонда, развитие коммунальной инфраструктуры.

"Первое, что надо сделать - обеспечить соответствующее финансирование путем бюджетных и инвестиционных средств", - сказал Кучеренко.

К обсуждению программы также вошли: председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков, эксперт в области транспорта и инвестиций Александр Кава, начальник Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин, ученый-экономист и эксперт по механизмам публично-частного партнерства Ирина Запатрина, доктор наук государственного управления, кандидат технических наук, профессор Геннадий Рябцев, экономический эксперт Владимир Панченко и другие специалисты

Напомним, ранее сообщалось, что "Батькивщина" официально выдвинула кандидатом на должность киевского городского головы Алексея Кучеренко - бывшего министра по вопросам ЖКХ.

В первую пятерку кандидатов в депутаты Киевсовета также вошли председатель Киевской городской "Батькивщины" Виталий Нестор, правозащитник Денис Москаль, эксперт по вопросам государственной политики развития предпринимательства Александра Кужель и педагог Ольга Гоцуляк.