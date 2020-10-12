Експерти пояснили, чому багато мерів можуть залишитися ще на один термін

У багатьох обласних центрах діючі мери можуть переобратися на ще одну каденцію. Після загальнонаціональних виборів в українців відбулося розчарування в "нових обличчях" і зараз вони готові проголосувати за перевірених господарників.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Попит на своїх: у кого більше шансів перемогти на місцевих виборах".

За словами голови Комітету виборців України (КВУ) Олексія Кошеля, на місцевих виборах виборець часто орієнтується на доброго господарника і в меншій мірі дивиться на його політичні погляди.

"В окремих населених пунктах на Заході створюється чи не культ колишнього радянського секретаря обкому тільки тому, що він вранці обходив центр міста, пальцем вказував на проблеми і домагався їх вирішення", - зазначив Кошель.

При цьому, зараз майже кожен мер може приписати на свій рахунок набагато більше заслуг, ніж його попередники. Адже після децентралізації, яка стартувала в 2015 році, на місця передали більше функцій і засобів.

"У їх попередників не було таких можливостей. Звичайно, на їхньому тлі вони будуть виглядати краще і ефективніше", - зазначив голова КВУ.

У свою чергу політолог Володимир Фесенко вважає, що після торішніх виборів у виборців відбулося розчарування "новими обличчями" і включився "електоральний консерватизм".

"Це мотив вибору за принципом "не було б гірше". До того ж в умовах економічної кризи та епідемії коронавірусу більшість виборців більше довіряють досвідченим політикам і адміністраторам", - сказав політолог.

На тлі розчарування в "нових обличчях" почали рости рейтинги "досвідчених і перевірених", "професіоналів".

"Тобто запит з нових змістився - не скажу, що на старих - але на досвідчених. Цим і пояснюється потенційна перемога мерів у більшості облцентрів. На місцевих виборах голосують за стабільність: головне досвідчений - нехай навіть старий", - вважає директор групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

Нагадаємо, згідно з агрегованим рейтингом, на місцевих виборах найбільше голосів отримають чотири парламентські партії.

Раніше РБК-Україна писало, чому регіональні партії на місцевих виборах мають велику популярність.