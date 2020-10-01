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Експерти розповіли, як епідемія вплинула на кампанію місцевих виборів

Новость на русском → Україна, Четвер 01 жовтня 2020 09:27
Експерти розповіли, як епідемія вплинула на кампанію місцевих виборів Фото: голосування (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Игорь Литвиненко

У зв'язку з пандемією коронавірусу політики стали менше безпосередньо контактувати з виборцями. Зараз агітація більше йде через соцмережі.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Мисливці за голосами: як політики б'ються за виборців на місцевих виборах".

Як зазначила координатор руху ЧЕСНО Віта Думанська, з початку року політики витратили на рекламу тільки в Facebook і Instagram понад 2,5 млн доларів, з яких понад 1 млн за три тижні вересня.

"Через коронавірус двостороння комунікація з виборцями зведена до мінімуму. Істотно зросла роль реклами в інтернеті", - сказала Думанська.

За словами голови Комітету виборців України (КВУ) Олексія Кошеля, зараз акцент робиться на зйомку різних тематичних та агітаційних роликів для соцмереж.

"Навіть у віддалених сільських громадах політики з допомогою квадрокоптерів знімають яскраве відео. Більш того, це захоплення зайшло так далеко, що кандидати знімають відео про історію, культуру регіонів і навіть про своє особисте життя", - говорить Капшук.

При цьому експерти побоюються, що недобросовісні штаби можуть обіграти фактор пандемії для маніпуляції з явкою.

"Уявімо, що вашого конкурента підтримують в основному люди старшого віку. Не потрібно бути особливо талановитим політтехнологом, щоб зрозуміти, що поширивши чутки про спалах коронавірусу в сусідньому під'їзді, можна знизити явку серед конкретної електоральної групи", - пояснив Кошель.

Раніше РБК-Україна писало, що експерти розповіли про проблему підкупу перед місцевими виборами.

Детальніше про те, як МВС готується до виборів, читайте у матеріалі РБК-Україна "Фактор Авакова: чого чекати від поліції на місцевих виборах".

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