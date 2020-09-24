Експерти розповіли, де можуть бути конфлікти на місцевих виборів

Сама конкурентна і "брудна" виборча кампанія очікується у великих обласних центрах. При цьому в Дніпрі і Закарпатті кампанії можуть бути самими проблемними.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Локальні битви: де назрівають конфліктні точки місцевих виборів".

За словами політолога Костя Бондаренка, найбільша боротьба традиційно проходить через головні стратегічні міста.

"Їх у нас сім: Київ, Харків, Одеса, Маріуполь, Запоріжжя, Дніпро і Львів. Можливо, ще до цього списку додасться Вінниця", - сказав він.

При цьому в більшості цих міст боротьба розгорнеться за контроль над міськрадою. За крісло мера соціологія показує тут великий відрив діючих міських голів.

У Києві одразу три політсили будуть змагатися за створення коаліції у міськраді - "УДАР", "Слуга народу" та "Європейська солідарність". Також конфліктна кампанія очікується в Дніпрі, так як в цьому місті розташовані підприємства найбагатших людей України, а контроль над місцевою владою полегшить їм ведення бізнесу.

"Наприклад, з одного боку Філатов і Корбан, з іншого - Коломойський зі своїми людьми, з третьої - Петровський, який також проявляє інтерес до політики в регіоні", - додав Бондаренко.

Також експерти побоюються, що одними з найбільш проблемних кампаній можуть стати вибори на Закарпатті, де вже голова ОДА Олексій Петров заявив про підготовку "сіток" щодо підкупу виборців.

"Крім того, там уже зафіксований факт побиття потенційного кандидата, він потрапив у лікарню. Також нам надходила інформація, коли можливі кандидати масово відмовляються балотуватися через тиск. У перспективі це може бути дуже гарячий регіон", - сказав голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель.

Політолог Володимир Фесенко до проблемних регіонів також відносить і Полтаву.

Нагадаємо, станом на 23 вересня поліція відкрила вже 73 кримінальні справи через порушення виборчого законодавства.

Також РБК-Україна повідомляло, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у правоохоронців достатньо сил і засобів, щоб забезпечити контроль передвиборчого процесу.