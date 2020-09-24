Эксперты рассказали, где могут быть конфликты на местных выборов

Самая конкурентная и "грязная" избирательная кампания ожидается в крупных областных центрах. При этом в Днепре и Закарпатье кампании могут быть самыми проблемными.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Локальные битвы: где назревают конфликтные точки местных выборов".

По словам политолога Костя Бондаренко, самая большая борьба традиционно проходит за главные стратегические города.

"Их у нас семь: Киев, Харьков, Одесса, Мариуполь, Запорожье, Днепр и Львов. Возможно, еще к этому списку прибавится Винница", - сказал он.

При этом в большинстве этих городов борьба развернется за контроль над горсоветом. За кресло мэра социология показывает здесь большой отрыв действующих городских глав.

В Киеве сразу три политсилы будут состязаться за создание коалиции в горсовете - "УДАР", "Слуга народа" и "Европейская солидарность". Также конфликтная кампания ожидается в Днепре, так как в этом городе расположены предприятия самых богатых людей Украины, а контроль над местной властью облегчит им ведение бизнеса.

"Например, с одной стороны Филатов и Корбан, с другой - Коломойский со своими людьми, с третьей - Петровский, который также проявляет интерес к политике в регионе", - добавил Бондаренко.

Также эксперты опасаются, что одними из самых проблемных кампаний могут стать выборы на Закарпатье, где уже глава ОГА Алексей Петров заявил о готовящихся "сетках" по подкупу избирателей.

"Кроме того, там уже зафиксирован факт избиения потенциального кандидата, он попал в больницу. Также нам поступала информация, когда возможные кандидаты массово отказываются баллотироваться из-за давления. В перспективе это может быть очень горячий регион", - сказал председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

Политолог Владимир Фесенко к проблемным регионам также относит и Полтаву.

Напомним, по состоянию на 23 сентября полиция открыла уже 73 уголовных дела из-за нарушений избирательного законодательства.

Также РБК-Украина писало, что министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у правоохранителей достаточно сил и средств, чтобы обеспечить контроль предвыборного процесса.