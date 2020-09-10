ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Новини шоу-бізнесу Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Експерти розповіли, як олігархи фінансують партії

Новость на русском → Київ, Четвер 10 вересня 2020 08:19
Експерти розповіли, як олігархи фінансують партії Фото: голосування (РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасия Рокитна

Олігархи України відійшли від практики вкладення в одну партію. Політолог Кость Бондаренко вважає, що великий бізнес намагається розкласти "яйця" по різних "кошиках".

Про це він розповів в коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Вічні інтереси: кого великий бізнес підтримає на місцевих виборах".

За його словами, створити ситуативні коаліції або влаштувати ситуативні голосування щодо питань, які цікавлять, зараз простіше для вирішення питань в місцевих органах влади. Експерт вважає, що утримувати партію дуже нерентабельно.

За його словами, великому бізнесу набагато простіше домовитися з лідерами тих чи інших політсил і заплатити за потрапляння своїх людей у прохідну частину партійного списку.

"Вже багато років немає такого, щоб одна партія належала якомусь одному олігарху. Ми це пережили ще в 1998-2006 роках - період, коли були "кишенькові" партії. З тих пір олігархи стали відмовлятися від змісту партій як якихось аксесуарів", - пояснив Бондаренко.

Нагадаємо, поліція вже зафіксувала 64 порушення виборчого законодавства.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пригрозив жорсткою реакцією на порушення на місцевих виборах

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 финанирование олигархи Місцеві вибори
Головне про вибори
Головне про вибори
Кандидати у мери
Кандидати у мери
Нові правила голосування
Нові правила голосування
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
Навальний був отруєний більш небезпечним видом "Новачка", - Die Zeit
РБК-Українаінформаційне агентство Навальний був отруєний більш небезпечним видом "Новачка", - Die Zeit