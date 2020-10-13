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Експерти прогнозують, що вибори мера Києва для Пальчевського можуть стати останніми

Новость на русском → Київ, Вівторок 13 жовтня 2020 19:52
Експерти прогнозують, що вибори мера Києва для Пальчевського можуть стати останніми Фото: Андрій Пальчевський (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Місцеві вибори 2020 року для бізнесмена та кандидата в мери Києва Андрія Пальчевського можуть стати останніми.

Про це йдеться в матеріалі "Апострофа".

Опитані виданням експерти відзначають, що Пальчевський "промахнувся" з позиціонуванням. Зокрема, через те, що патріотично налаштовані кияни не підтримають його риторику, а для умовно проросійського електорату він недостатньо радикальний.

Водночас політик зробив ставку на пенсії, соціальний захист, але і це не дало відчутного результату.

"Він не відповідає улюбленому серед подібної аудиторії образу "міцного господарника". Йому не вірять, вважаючи Пальчевського несерйозним і неврівноваженим", - йдеться у публікації.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 вересня політична сила "Перемога Пальчевського" оголосила про участь у місцевих виборах. Крім того, партія висунула бізнесмена і лідера партії Андрія Пальчевського кандидатом в мери Києва.

Раніше журналісти Bihus.info з'ясували, що Пальчевський пов'язаний з бізнесом в Москві, а також з рейдерами в ОРДЛО і політтехнологом, який працював з членом парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадимом Столаром.

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