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Эксперты прогнозируют, что выборы мэра Киева для Пальчевского могут стать последними

Новина українською → Киев, Вторник 13 октября 2020 19:52
Эксперты прогнозируют, что выборы мэра Киева для Пальчевского могут стать последними Фото: Андрей Пальчевский (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Местные выборы 2020 года для бизнесмена и кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского могут стать последними.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что Пальчевский "промахнулся" с позиционированием. В частности, из-за того, что патриотически настроенные киевляне не поддержат его риторику, а для условно пророссийского электората он недостаточно радикален.

В то же время, политик сделал ставку на пенсиях, социальной защите, но и это не принесло ощутимого результата.

"Он не соответствует любимому среди подобной аудитории образу "крепкого хозяйственника". Ему не верят, считая Пальчевского несерьезным и неуравновешенным", - говорится в публикации.

Как писало РБК-Украина, 15 сентября политическая сила "Перемога Пальчевского" объявила об участии в местных выборах. Кроме того, партия выдвинула бизнесмена и лидера партии Андрея Пальчевского кандидатом в мэры Киева.

Ранее журналисты Bihus.info выяснили, что Пальчевский связан с бизнесом в Москве, а также с рейдерами в ОРДЛО и политтехнологом, который работал с членом парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадимом Столаром.

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