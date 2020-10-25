ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Екзит-поли місцевих виборів по містах України

Новость на русском → Україна, Неділя 25 жовтня 2020 20:12
Екзит-поли місцевих виборів по містах України Екзит-поли місцевих виборів (РБК-Україна)
Автор: Анна Березина

Екзит-пол на виборах проводиться серед виборців на виходах з дільниць. Таке опитування дозволяє оперативно дізнатися попередні підсумки голосування. Перші результати екзит-полів місцевих виборів 2020 з'явилися після 20:00 25 жовтня.

РБК-Україна стежить за оновленням даних екзит-полів. Актуальна інформація з виборчих дільниць і результати соцопитувань - в нашому матеріалі.

Результати екзит-полу "Студії Савіка Шустера"

О 20:00 з'явилися перші результати екзит-полів місцевих виборів. Дослідження проводилося в 12 містах України на замовлення "Студії Савіка Шустера" і каналу "Україна 24". Похибка дослідження становить 1,9%.

Київ

У Києві на виборах мера лідирує діючий міський голова Віталій Кличко з результатом 45,93%.

На другому місці - Олександр Попов, згідно з даними екзит-полу він отримав 9,62% підтримки виборців. Третій рядок займає Ірина Верещук (8,53%).

Олексій Кучеренко отримав 7,82%, Сергій Притула - 7,27%. У Андрія Пальчевського 4,81%, у Ігоря Смешка 3,73%, у Олександра Омельченка 2,69%, Андрій Іллєнко - 2,48%, Микола Томенко - 2,11%

Таким чином, у другому турі на посаду мера Києва можуть претендувати Віталій Кличко і Олександр Попов.

До міськради столиці проходять партії:

  • УДАР - 19,74%
  • "Європейська солідарність" - 17,76%
  • "Слуга народу" - 10,28%
  • "Батьківщина" - 8,61%
  • "Опозиційна платформа "За життя"- 7,77%
  • "Єдність" - 5,94%
  • "Голос" - 5,65%
  • "Сила і честь" - 4,53%
  • "Перемога Пальчевського" - 4,08%
  • ВО "Свобода" - 3,71%

Харків

Геннадій Кернес отримав абсолютну більшість голосів першому турі виборів мера Харкова - 57,9%.

У його найближчого опонента Олександра Фельдмана (ОПЗЖ) - 12,2%. Олексій Кучер від "Слуги народу" отримав 11,98%, Олег Абрамічев ("Європейська солідарність") - 6,23%, Ігор Черняк ("Блок Світличної "Разом") - 4,51%.

До міської ради Харкова долають прохідний бар'єр 6 партій:

  • "Блок Кернеса "Успішний Харків"- 39,52%
  • "Опозиційна платформа - "За життя"- 16,99%
  • "Слуга народу" - 12,39%
  • "Європейська солідарність" - 9,17%
  • "Партія Шарія" - 6,41%
  • "Блок Світличної" Разом "- 5,42%

Одеса

На виборах мера в Одесі найбільше голосів отримав Геннадій Труханов - 34,4%. Друге місце у Миколи Скорика - 17,93%, на третьому - Олег Філімонов -13,75%.

У Петра Обухова 12,52%, Сергій Ківалов - 5,44%, Євген Червоненко - 3,56%, Сергій Калінічук - 3,08%, Едуард Гурвіц - 2,75%, Олег Михайлик - 1,31%.

Результати екзит-полу по виборах до Одеської міської ради:

  • "Довіряй справам" - 23,77%
  • "Опозиційна платформа "За життя"- 22,38%
  • "Слуга народу" - 15,95%
  • "Європейська солідарність" - 12,72%
  • "Партія Шарія" - 7,63%
  • "Морська партія Сергія Ківалова" - 4,16%
  • "За майбутнє" - 3,32%
  • "Сила і честь" - 2,09%

Дніпро

У Дніпрі на виборах мера в першому турі перемагає Борис Філатов з результатом 44,47%, друге місце у Загіда Краснова - 14,44%, Олександр Вілкул набрав 11,27% голосів.

У Сергія Риженка - 10,6%, Сергій Нікітін - 8,81%, Артем Романюков - 3,31%, Тетяна Ричкова - 2,37%, Мгер Куюмчан - 1,11%.

На виборах до міської ради лідирує партія Бориса Філатова "Пропозиція" - 28,33%, також прохідний бар'єр долають:

  • "Опозиційна платформа -" За життя "- 17,15%,
  • "Слуга народу" - 15,21%,
  • "Громадська сила" - 10,44%,
  • "Європейська солідарність" - 7,5%,
  • "Блок Викула" Українська перспектива "- 5,24%,

Маріуполь

Абсолютну більшість голосів в Маріуполі отримав діючий міський голова Вадим Бойченко (69,05%).

Володимир Клименко (ОПЗЖ) набрав 23,7%, у Лідії Муглі - 4%, у Юлії Башкіровоі - 2%, у Михайла Клюєва - 1,19%.

До міськради Маріуполя лідирують "Блок Вадима Бойченко" (45,9%) і "Опозиційна платформа -" За життя "(30,6%). Також можуть пройти прохідний бар'єр "Партія Шарія"- 6,56%, "Слуга народу" - 6,28%.

Черкаси

У Черкасах в боротьбі за крісло мера в першому турі лідирує діючий міський голова Анатолій Бондаренко.

  • Анатолій Бондаренко ("За майбутнє") - 32,66%
  • Віктор Євпак ("Голос") - 19,84%
  • Віталій Ільченко ("Слуга народу") - 17,8%
  • Владислав Пустовар (ВО "Чаркащина") - 5,95%
  • Сергій Кудактін - 5,86%

Результати екзит-полу по виборах до міськради Черкас:

  • "Слуга народу" - 20,68%
  • "За майбутнє" - 13,32%
  • "Голос" - 12,05%
  • "Європейська солідарність" - 10,92%
  • ВО "Чаркащина" - 8,7%
  • "Опозиційна платформа - "За життя"- 5,74%
  • ВО "Батьківщина" - 4,96%
  • "Національний корпус" - 4,61%
  • "Сила і честь" - 3,57%

Львів

У Львові найбільшу підтримку виборців отримав Андрій Садовий - 41,12%. У другому турі його опонентом може стати Олег Синютка - 27,38%.

  • Андрій Садовий - 41,12%
  • Олег Синютка - 27,38%
  • Руслан Кошулинський - 9,98%
  • Ярослав Рущишин - 5,62%
  • Ігор Васюник - 3,97%
  • Ігор Зінкевич - 3,16%
  • Юлія Гвоздович - 2,68%
  • Тарас Кльофа - 2,4%
  • Ігор Кузьмак - 1,11%
  • Оксана Юринець - 0,68%

Результати по виборах до міської ради Львова:

  • "Європейська солідарність" - 30,74%
  • "Самопоміч" - 24,12%
  • "Голос" - 9,78%
  • "Свобода" - 7,52%
  • "Варта" - 5,06%
  • "Слуга народу" - 4,74%
  • "Українська галицька партія" - 4,65%
  • "Народний рух України" - 2,46%
  • ВО "Батьківщина" - 2,41%

Для чого проводять екзит-поли

Екзит-поли дозволяють спрогнозувати попередні результати волевиявлення громадян до отримання офіційної інформації від Центральної виборчої комісії.

Перші дані про підсумки дня голосування на місцевих виборах 2020 оприлюднять після закриття виборчих дільниць - 25 жовтня о 20:00.

Під час виборів в Україні проводиться національний екзит-пол, свої опитування організовують штаби партій і кандидатів, а також телеканали і громадські організації.

Завдання екзит-полів

  • оперативне інформування громадськості про результати голосування;
  • можливість спрогнозувати результат виборів безпосередньо в день їх проведення;
  • оцінка явки виборців на дільниці;
  • відстеження активності голосуючих в різних регіонах;
  • зіставлення з офіційними даними від ЦВК.

Як проводиться опитування

Екзит-пол являє собою соціологічне дослідження на умовах анонімності. На виходах з приміщень виборчих дільниць представники соціологічних компаній задають питання громадянам, за кого вони віддали свій голос.

Можливість відповісти анонімно і вже після голосування передбачає, що у людини немає причин говорити неправду. Тому практика екзит-полів поширена на виборах у багатьох країнах світу.

Кандидати на місцевих виборах

У 2020 році українці голосують за представників регіональних органів влади. За підсумками виборів визначаться склади обласних, районних, міських, селищних і сельствіх рад, а також глави територіальних громад.

Для участі в місцевих виборах 25 жовтня всього в Україні було зареєстровано 2936 кандидатів у мери. У таких містах, як Київ, Одеса, Дніпро, Львів діючі мери балотуються повторно і є лідерами рейтингів (дані соціологічної групи "Рейтинг").

У столиці в топ-5 передвиборчого опитування (4-9 вересня) увійшли:

  1. Віталій Кличко (УДАР) - 43,6%;
  2. Сергій Притула ("Голос") - 9,8%;
  3. Ірина Верещук ("Слуга народу") - 6,9%;
  4. Андрій Пальчевський ( Перемога Пальчевського") - 6,4%;
  5. Олександр Попов ("Опозиційна платформа - "За життя") - 5,8%;

В Одесі лідирують такі кандидати (опитування 9-14 жовтня):

  1. Геннадій Труханов ( "Довіряй справам") - 50,1%
  2. Микола Скорик ("Опозиційна платформа - "За життя") - 10,6%
  3. Олег Філімонов ("Слуга народу") - 8,8%
  4. Сергій Ківалов ("Українська морська партія Сергія Ківалова") - 7,9%
  5. Петро Обухов ("Європейська солідарність") - 5,9%

У Львові електоральні симпатії розподілилися на користь нинішнього мера Андрія Садового, а його головним опонентом, як і на минулих виборах, є Руслан Кошулинський (опитування 3-12 липня).

  1. Андрій Садовий ("Самопоміч") - 38,1%
  2. Руслан Кошулинський (ВО "Свобода") - 17,9%
  3. Олег Синютка ("Європейська солідарність") - 13,8%
  4. Ігор Зінкевич ("Варта") - 10,7%
  5. Володимир Гірняк - 5,4%.

Згідно з даними передвиборного опитування (8-17 серпня), в Дніпрі лідерами в боротьбі за посаду мера стали Борис Філатов і Олександр Вілкул:

  1. Борис Філатов ("Пропозиція") - 48,5%
  2. Олександр Вілкул ("Блок "Українська перспектива") - 14,9%
  3. Загід Краснов ("Громадська сила") - 13,4%
  4. Сергій Риженко ("Слуга народу") - 7%
  5. Геннадій Гуфман - 7,6%

Партії та рейтинги

Особливістю виборчої кампанії в 2020 році стало застосування пропорційної системи з відкритими списками кандидатів до місцевих рад територіальних громад від 10 тисяч жителів. У даних населених пунктах також відсутня можливість самовисування. Для проходження до місцевої ради партії необхідно подолати 5% бар'єр.

Для участі у виборах своїх кандидатів в територіальних округах висунули як великі політичні сили, так і місцеві партії. Відповідно до агрегованого рейтингу (зведений моніторинг по областям України 16-19 жовтня), лідерство в регіонах утримують "Слуга народу", ОПЗЖ і "Європейська солідарність".

  • "Слуга народу" - 16,7%
  • "Опозиційна платформа - "За життя" - 13,5%
  • "Європейська солідарність" - 13,2%
  • "Батьківщина" - 8,6%
  • "За майбутнє" - 7,4%
  • "Наш край" - 4,0%
  • "Радикальна партія Олега Ляшка" - 3,3%
  • УДАР - 2,7%
  • "Свобода" - 2,3%
  • "Партія Шарія" - 1,9%
  • "Пропозиція" - 1,6%
  • "Голос" - 1,4%
  • "Сила і честь" - 1,2%
  • "Перемога Пальчевського" - 0,9%
  • Інші партії/ місцеві парті - 21,3%
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 результаты голосование экзит-пол Місцеві вибори
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів мерів по містах
Результати виборів до місцевих рад
Результати виборів до місцевих рад
Екзітполи
Екзітполи
Як пройшов день виборів
Як пройшов день виборів
Головне про опитування Зеленського
Головне про опитування Зеленського
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
У Мінську почався розгін протестувальників
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин У Мінську почався розгін протестувальників