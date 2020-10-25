Екзит-поли місцевих виборів по містах України
Екзит-пол на виборах проводиться серед виборців на виходах з дільниць. Таке опитування дозволяє оперативно дізнатися попередні підсумки голосування. Перші результати екзит-полів місцевих виборів 2020 з'явилися після 20:00 25 жовтня.
РБК-Україна стежить за оновленням даних екзит-полів. Актуальна інформація з виборчих дільниць і результати соцопитувань - в нашому матеріалі.
Результати екзит-полу "Студії Савіка Шустера"
О 20:00 з'явилися перші результати екзит-полів місцевих виборів. Дослідження проводилося в 12 містах України на замовлення "Студії Савіка Шустера" і каналу "Україна 24". Похибка дослідження становить 1,9%.
Київ
У Києві на виборах мера лідирує діючий міський голова Віталій Кличко з результатом 45,93%.
На другому місці - Олександр Попов, згідно з даними екзит-полу він отримав 9,62% підтримки виборців. Третій рядок займає Ірина Верещук (8,53%).
Олексій Кучеренко отримав 7,82%, Сергій Притула - 7,27%. У Андрія Пальчевського 4,81%, у Ігоря Смешка 3,73%, у Олександра Омельченка 2,69%, Андрій Іллєнко - 2,48%, Микола Томенко - 2,11%
Таким чином, у другому турі на посаду мера Києва можуть претендувати Віталій Кличко і Олександр Попов.
До міськради столиці проходять партії:
- УДАР - 19,74%
- "Європейська солідарність" - 17,76%
- "Слуга народу" - 10,28%
- "Батьківщина" - 8,61%
- "Опозиційна платформа "За життя"- 7,77%
- "Єдність" - 5,94%
- "Голос" - 5,65%
- "Сила і честь" - 4,53%
- "Перемога Пальчевського" - 4,08%
- ВО "Свобода" - 3,71%
Харків
Геннадій Кернес отримав абсолютну більшість голосів першому турі виборів мера Харкова - 57,9%.
У його найближчого опонента Олександра Фельдмана (ОПЗЖ) - 12,2%. Олексій Кучер від "Слуги народу" отримав 11,98%, Олег Абрамічев ("Європейська солідарність") - 6,23%, Ігор Черняк ("Блок Світличної "Разом") - 4,51%.
До міської ради Харкова долають прохідний бар'єр 6 партій:
- "Блок Кернеса "Успішний Харків"- 39,52%
- "Опозиційна платформа - "За життя"- 16,99%
- "Слуга народу" - 12,39%
- "Європейська солідарність" - 9,17%
- "Партія Шарія" - 6,41%
- "Блок Світличної" Разом "- 5,42%
Одеса
На виборах мера в Одесі найбільше голосів отримав Геннадій Труханов - 34,4%. Друге місце у Миколи Скорика - 17,93%, на третьому - Олег Філімонов -13,75%.
У Петра Обухова 12,52%, Сергій Ківалов - 5,44%, Євген Червоненко - 3,56%, Сергій Калінічук - 3,08%, Едуард Гурвіц - 2,75%, Олег Михайлик - 1,31%.
Результати екзит-полу по виборах до Одеської міської ради:
- "Довіряй справам" - 23,77%
- "Опозиційна платформа "За життя"- 22,38%
- "Слуга народу" - 15,95%
- "Європейська солідарність" - 12,72%
- "Партія Шарія" - 7,63%
- "Морська партія Сергія Ківалова" - 4,16%
- "За майбутнє" - 3,32%
- "Сила і честь" - 2,09%
Дніпро
У Дніпрі на виборах мера в першому турі перемагає Борис Філатов з результатом 44,47%, друге місце у Загіда Краснова - 14,44%, Олександр Вілкул набрав 11,27% голосів.
У Сергія Риженка - 10,6%, Сергій Нікітін - 8,81%, Артем Романюков - 3,31%, Тетяна Ричкова - 2,37%, Мгер Куюмчан - 1,11%.
На виборах до міської ради лідирує партія Бориса Філатова "Пропозиція" - 28,33%, також прохідний бар'єр долають:
- "Опозиційна платформа -" За життя "- 17,15%,
- "Слуга народу" - 15,21%,
- "Громадська сила" - 10,44%,
- "Європейська солідарність" - 7,5%,
- "Блок Викула" Українська перспектива "- 5,24%,
Маріуполь
Абсолютну більшість голосів в Маріуполі отримав діючий міський голова Вадим Бойченко (69,05%).
Володимир Клименко (ОПЗЖ) набрав 23,7%, у Лідії Муглі - 4%, у Юлії Башкіровоі - 2%, у Михайла Клюєва - 1,19%.
До міськради Маріуполя лідирують "Блок Вадима Бойченко" (45,9%) і "Опозиційна платформа -" За життя "(30,6%). Також можуть пройти прохідний бар'єр "Партія Шарія"- 6,56%, "Слуга народу" - 6,28%.
Черкаси
У Черкасах в боротьбі за крісло мера в першому турі лідирує діючий міський голова Анатолій Бондаренко.
- Анатолій Бондаренко ("За майбутнє") - 32,66%
- Віктор Євпак ("Голос") - 19,84%
- Віталій Ільченко ("Слуга народу") - 17,8%
- Владислав Пустовар (ВО "Чаркащина") - 5,95%
- Сергій Кудактін - 5,86%
Результати екзит-полу по виборах до міськради Черкас:
- "Слуга народу" - 20,68%
- "За майбутнє" - 13,32%
- "Голос" - 12,05%
- "Європейська солідарність" - 10,92%
- ВО "Чаркащина" - 8,7%
- "Опозиційна платформа - "За життя"- 5,74%
- ВО "Батьківщина" - 4,96%
- "Національний корпус" - 4,61%
- "Сила і честь" - 3,57%
Львів
У Львові найбільшу підтримку виборців отримав Андрій Садовий - 41,12%. У другому турі його опонентом може стати Олег Синютка - 27,38%.
- Андрій Садовий - 41,12%
- Олег Синютка - 27,38%
- Руслан Кошулинський - 9,98%
- Ярослав Рущишин - 5,62%
- Ігор Васюник - 3,97%
- Ігор Зінкевич - 3,16%
- Юлія Гвоздович - 2,68%
- Тарас Кльофа - 2,4%
- Ігор Кузьмак - 1,11%
- Оксана Юринець - 0,68%
Результати по виборах до міської ради Львова:
- "Європейська солідарність" - 30,74%
- "Самопоміч" - 24,12%
- "Голос" - 9,78%
- "Свобода" - 7,52%
- "Варта" - 5,06%
- "Слуга народу" - 4,74%
- "Українська галицька партія" - 4,65%
- "Народний рух України" - 2,46%
- ВО "Батьківщина" - 2,41%
Для чого проводять екзит-поли
Екзит-поли дозволяють спрогнозувати попередні результати волевиявлення громадян до отримання офіційної інформації від Центральної виборчої комісії.
Перші дані про підсумки дня голосування на місцевих виборах 2020 оприлюднять після закриття виборчих дільниць - 25 жовтня о 20:00.
Під час виборів в Україні проводиться національний екзит-пол, свої опитування організовують штаби партій і кандидатів, а також телеканали і громадські організації.
Завдання екзит-полів
- оперативне інформування громадськості про результати голосування;
- можливість спрогнозувати результат виборів безпосередньо в день їх проведення;
- оцінка явки виборців на дільниці;
- відстеження активності голосуючих в різних регіонах;
- зіставлення з офіційними даними від ЦВК.
Як проводиться опитування
Екзит-пол являє собою соціологічне дослідження на умовах анонімності. На виходах з приміщень виборчих дільниць представники соціологічних компаній задають питання громадянам, за кого вони віддали свій голос.
Можливість відповісти анонімно і вже після голосування передбачає, що у людини немає причин говорити неправду. Тому практика екзит-полів поширена на виборах у багатьох країнах світу.
Кандидати на місцевих виборах
У 2020 році українці голосують за представників регіональних органів влади. За підсумками виборів визначаться склади обласних, районних, міських, селищних і сельствіх рад, а також глави територіальних громад.
Для участі в місцевих виборах 25 жовтня всього в Україні було зареєстровано 2936 кандидатів у мери. У таких містах, як Київ, Одеса, Дніпро, Львів діючі мери балотуються повторно і є лідерами рейтингів (дані соціологічної групи "Рейтинг").
У столиці в топ-5 передвиборчого опитування (4-9 вересня) увійшли:
- Віталій Кличко (УДАР) - 43,6%;
- Сергій Притула ("Голос") - 9,8%;
- Ірина Верещук ("Слуга народу") - 6,9%;
- Андрій Пальчевський ( Перемога Пальчевського") - 6,4%;
- Олександр Попов ("Опозиційна платформа - "За життя") - 5,8%;
В Одесі лідирують такі кандидати (опитування 9-14 жовтня):
- Геннадій Труханов ( "Довіряй справам") - 50,1%
- Микола Скорик ("Опозиційна платформа - "За життя") - 10,6%
- Олег Філімонов ("Слуга народу") - 8,8%
- Сергій Ківалов ("Українська морська партія Сергія Ківалова") - 7,9%
- Петро Обухов ("Європейська солідарність") - 5,9%
У Львові електоральні симпатії розподілилися на користь нинішнього мера Андрія Садового, а його головним опонентом, як і на минулих виборах, є Руслан Кошулинський (опитування 3-12 липня).
- Андрій Садовий ("Самопоміч") - 38,1%
- Руслан Кошулинський (ВО "Свобода") - 17,9%
- Олег Синютка ("Європейська солідарність") - 13,8%
- Ігор Зінкевич ("Варта") - 10,7%
- Володимир Гірняк - 5,4%.
Згідно з даними передвиборного опитування (8-17 серпня), в Дніпрі лідерами в боротьбі за посаду мера стали Борис Філатов і Олександр Вілкул:
- Борис Філатов ("Пропозиція") - 48,5%
- Олександр Вілкул ("Блок "Українська перспектива") - 14,9%
- Загід Краснов ("Громадська сила") - 13,4%
- Сергій Риженко ("Слуга народу") - 7%
- Геннадій Гуфман - 7,6%
Партії та рейтинги
Особливістю виборчої кампанії в 2020 році стало застосування пропорційної системи з відкритими списками кандидатів до місцевих рад територіальних громад від 10 тисяч жителів. У даних населених пунктах також відсутня можливість самовисування. Для проходження до місцевої ради партії необхідно подолати 5% бар'єр.
Для участі у виборах своїх кандидатів в територіальних округах висунули як великі політичні сили, так і місцеві партії. Відповідно до агрегованого рейтингу (зведений моніторинг по областям України 16-19 жовтня), лідерство в регіонах утримують "Слуга народу", ОПЗЖ і "Європейська солідарність".
- "Слуга народу" - 16,7%
- "Опозиційна платформа - "За життя" - 13,5%
- "Європейська солідарність" - 13,2%
- "Батьківщина" - 8,6%
- "За майбутнє" - 7,4%
- "Наш край" - 4,0%
- "Радикальна партія Олега Ляшка" - 3,3%
- УДАР - 2,7%
- "Свобода" - 2,3%
- "Партія Шарія" - 1,9%
- "Пропозиція" - 1,6%
- "Голос" - 1,4%
- "Сила і честь" - 1,2%
- "Перемога Пальчевського" - 0,9%
- Інші партії/ місцеві парті - 21,3%