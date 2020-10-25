Экзит-полы местных выборов по городам Украины
Экзит-пол на выборах проводится среди избирателей на выходах с участков. Такой опрос позволяет оперативно узнать предварительные итоги голосования. Первые результаты экзит-полов местных выборов 2020 появились после 20:00 25 октября.
РБК-Украина следит за обновлением данных экзит-полов. Актуальная информация с избирательных участков и результаты соцопросов - в нашем материале.
Результаты экзит-пола "Студии Савика Шустера"
В 20:00 появились первые результаты экзит-полов местных выборов. Исследование проводилось в 12 городах Украины по заказу "Студии Савика Шустера" и канала "Украина 24". Погрешность исследования составляет 1,9%.
Киев
В Киеве на выборах мэра лидирует действующий городской голова Виталий Кличко с результатом 45,93%.
На втором месте - Александр Попов, согласно данным экзит-пола он получил 9,62% поддержки избирателей. Третью строчку занимает Ирина Верещук (8,53%). У Андрея Пальчевского 4,81%, у Игоря Смешко 3,73%, у Александра Омельченко 2,69%, Андрей Ильенко - 2,48%, Николай Томенко - 2,11%
Таким образом, во втором туре на должность мэра Киева могут претендовать Виталий Кличко и Александр Попов.
В горсовет столицы проходят партии:
- УДАР - 19,74%
- "Европейская солидарность" - 17,76 %
- "Слуга народа" - 10,28%
- "Батькивщина" -8,61%
- "Оппозиционная платформа - "За життя" - 7,77%
- "Еднисть" - 5,94%
- "Голос" - 5,65%
- "Сила и честь" - 4,53%
- "Перемога Пальчевского" - 4,08%
- ВО "Свобода" - 3,71%
Харьков
Геннадий Кернес получил абсолютное большинство голосов первом туре выборов мэра Харькова - 57,9%.
У его ближайшего оппонента Александра Фельдмана (ОПЗЖ ) - 12,2%. Алексей Кучер от "Слуги народа" получил 11,98%, Олег Абрамичев ("Европейская солидарность") - 6,23%, Игорь Черняк ("Блок Светличной "Разом") - 4,51%.
В городской совет Харькова преодолевают проходной барьер 6 партий:
- "Блок Кернеса "Успешный Харьков" - 39,52%
- "Оппозиционная платформа - "За життя" - 16,99 %
- "Слуга народа" - 12,39%
- "Европейская солидарность" - 9,17%
- "Партия Шария" - 6,41%
- "Блок Светличной "Разом" - 5,42%
Одесса
На выборах мэра в Одессе наибольшее голосов получил Геннадий Труханов - 34,4%. Второе место у Николая Скорика - 17,93%, на третьем - Олег Филимонов -13,75%.
У Петра Обухова 12,52%, Сергей Кивалов - 5,44%, Евгений Червоненко - 3,56%, Сергей Калиничук - 3,08%, Эдуард Гурвиц - 2,75%, Олег Михайлик - 1,31%.
Результаты экзит-пола по выборам в Одесский городской совет:
- "Доверяй делам" - 23,77%
- "Оппозиционная платформа - "За життя" - 22,38%
- "Слуга народа" - 15,95%
- "Европейская солидарность" - 12,72%
- "Партия Шария" - 7,63%
- "Морская партия Сергея Кивалова" - 4,16%
- "За майбутне" - 3,32%
- "Сила и честь" - 2,09%
Днепр
В Днепре на выборах мэра в превом туре побеждает Борис Филатов с результатом 44,47%, второе место у Загида Краснова - 14,44%, Александр Вилкул набрал 11,27% голосов.
У Сергея Рыженко - 10,6%, Сергей Никитин - 8,81%, Артем Романюков - 3,31%, Татьяна Рычкова - 2,37%, Мгер Куюмчан - 1,11%.
На выборах в городской совет лидирует партия Бориса Филатова "Пропозиция" - 28,33%, также проходной барьер преодолевают:
- "Оппозиционная платформа - "За життя" - 17,15%,
- "Слуга народа" - 15,21%,
- "Громадська сила" - 10,44%,
- "Европейская солидарность" - 7,5%,
- "Блок Викула "Украинская перспектива" - 5,24%.
Мариуполь
Абсолютное большинство голосов в Мариуполе получил действующий городской голова Вадим Бойченко (69,05%).
Владимир Клименко (ОПЗЖ) набрал 23,7%, у Лидии Мугли - 4%, у Юлии Башкировой - 2%, у Михаила Клюева -1,19%.
В горсовет Мариуполя лидируют "Блок Вадима Бойченко" (45,9%) и "Оппозиционная платформа - "За життя" (30,6%). Также могут пройти проходной барьер "Партия Шария" - 6,56%, "Слуга народа" - 6,28%.
Для чего проводят экзит-полы
Экзит-полы позволяют спрогнозировать предварительные результаты волеизъявления граждан до получения официальной информации от Центральной избирательной комиссии.
Первые данные об итогах дня голосования на местных выборах 2020 обнародуют после закрытия избирательных участков - 25 октября в 20:00.
Во время выборов в Украине проводится национальный экзит-пол, свои опросы организуют штабы партий и кандидатов, а также телеканалы и общественные организации.
Задачи экзит-полов
- оперативное информирование общественности о результатах голосования;
- возможность спрогнозировать исход выборов непосредственно в день их проведения;
- оценка явки избирателей на участки;
- отслеживание активности голосующих в разных регионах;
- сопоставление с официальными данными от ЦИК.
Как проводится опрос
Экзит-пол представляет собой социологическое исследование на условиях анонимности. На выходах из помещений избирательных участков представители социологических компаний задают вопрос гражданам, за кого они отдали свой голос.
Возможность ответить анонимно и уже после голосования предполагает, что у человека нет причин говорить неправду. Поэтому практика экзит-полов широко распространена на выборах во многих странах мира.
Кандидаты на местных выборах
В 2020 году украинцы голосуют за представителей региональных органов власти. По итогам выборов определятся составы областных, районных, городских, поселковых и сельствих советов, а также главы территориальных громад.
Для участия в местных выборах 25 октября всего в Украине было зарегистрировано 2936 кандидатов в мэры. В таких городах, как Киев, Одесса, Днепр, Львов действующие мэры баллотируются повторно и являются лидерами рейтингов (данные социологической группы "Рейтинг").
В столице в топ-5 предвыборного опроса (4-9 сентября) вошли:
- Виталий Кличко (УДАР)- 43,6%;
- Сергей Притула ("Голос") - 9,8%;
- Ирина Верещук ("Слуга народа") - 6,9%;
- Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевского") - 6,4%;
- Александр Попов ("Оппозиционная платформа - "За життя") - 5,8%;
В Одессе лидируют следующие кандидаты (опрос 9-14 октября) :
- Геннадий Труханов ("Доверяй делам") - 50,1%
- Николай Скорик ("Оппозиционная платформа - "За життя") - 10,6%
- Олег Филимонов ("Слуга народа") - 8,8%
- Сергей Кивалов ("Украинская морская партия Сергея Кивалова") - 7,9%
- Петр Обухов ("Европейская солидарность") - 5,9%
Во Львове электоральные симпатии распределились в пользу нынешнего мэра Андрея Садового, а его главным оппонентом, как и на прошлых выборах, является Руслан Кошулинский (опрос 3-12 июля).
- Андрей Садовый ("Самопомич") - 38,1%
- Руслан Кошулинский (ВО "Свобода") - 17,9%
- Олег Синютка ("Европейская солидарность") - 13,8%
- Игорь Зинкевич ("Варта") - 10,7%
- Владимир Гирняк - 5,4%.
Согласно данным предвыборного опроса (8-17 августа), в Днепре лидерами в борьбе за должность мэра стали Борис Филатов и Александр Вилкул:
- Борис Филатов ("Пропозиция") - 48,5%
- Александр Вилкул ("Блок "Украинская перспектива") - 14,9%
- Загид Краснов ("Громадська сила") - 13,4%
- Сергей Рыженко ("Слуга народа") - 7%
- Геннадий Гуфман - 7,6%
Партии и рейтинги
Особенностью избирательной кампании в 2020 году стало применение пропорциональной системы с открытыми списками кандидатов в местные советы территориальных громад от 10 тысяч жителей. В данных населенных пунктах также отсутствует возможность самовыдвижения. Для прохождения в местный совет партии необходимо преодолеть 5% барьер.
Для участия в выборах своих кандидатов в территориальных округах выдвинули как крупные политические силы, так и местные партии. Согласно агрегированному рейтингу (сводный мониторинг по областям Украины 16-19 октября), лидерство в регионах удерживают "Слуга народа", ОПЗЖ и "Европейская солидарность".
- "Слуга народа" - 16,7%
- "Оппозиционная платформа - "За життя" - 13,5%
- "Европейская солидарность" - 13,2%
- "Батькивщина" - 8,6%
- "За майбутне" - 7,4%
- "Наш край" - 4,0%
- "Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,3%
- УДАР - 2,7%
- "Свобода" - 2,3%
- "Партия Шария" - 1,9%
- "Пропозиция" - 1,6%
- "Голос" - 1,4%
- "Сила и честь" - 1,2%
- "Перемога Пальчевского" - 0,9%
- Другие партии/ местные парти - 21,3%