Єрмак назвав умови для виборів в ОРДЛО

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що вибори на непідконтрольній території Донбасу можливі тільки після її деокупації та розв'язання питань безпеки.

Про це Єрмак заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Говорячи про дискусії в ТКГ з приводу проєкт постанови народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Качури, Єрмак заявив, що лише Верховна рада України має повноваження приймати ті чи інші закони, або постанови.

"Рішення має бути прийняте згідно з інтересами нашої держави, зобов'язаннями, які сьогодні є, і нормами міжнародного права. Яким воно буде - це буде вирішувати Верховна рада. Тому вислів пана Козака був не дуже коректним", - зазначив він.

Єрмак сподівається, що це буде мудре рішення народних депутатів згідно з очікуваннями суспільства. Керівник ОПУ звернув увагу на важливу роль ОБСЄ у процесі врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, в Росії вважають, що постанова Верховної ради суперечить мінськими угодами, адже в них закладені інші умови проведення місцевих виборів в ОРДЛО. У зв'язку з цим російська сторона фактично заблокувала переговори по Донбасу в ТКГ.

При цьому після засідання радників "нормандської четвірки" в Берліні в минулу п'ятницю представник Росії Дмитро Козак заявив, що Рада перегляне постанову про призначення місцевих виборів.

Водночас глава української делегації в Берліні Олексій Резніков сказав, що Україна не обіцяла переглянути постанову.

Дивіться весь випуск "Свободи слова Савіка Шустера", у якому керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак вперше розповідає деталі історії з "вагнерівцями", а також про те, що відбувається з Мінськими угодами та що буде з виборами на Донбасі. Також експерти роздумують на тему того, що для України несе рішення Лукашенка закрити кордони. Крім того, ви дізнаєтеся, як бюджет 2021 року позначиться на житті пересічних українців.

Новий випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 18 вересня

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова " Савіка Шустера" мова йшла про білоруських опозиціонерів, а також навчання під час карантину в Україні.

Дивіться зокрема, як Дмитро Гордон розкриває таємницю того, чому Путін ненавидить Лукашенка. А також згадує, як невизнаний президент Білорусі познущався над господарем Кремля.

Володимир Путін ненавидить Олександра Лукашенка

Крім того, Давид Сакварелідзе і Юрій Арістов в ефірі розповіли про те, які у них були відчуття, коли вони хворіли коронавірусом, і чому українські лікарі - герої.

Сакварелідзе і Арістов про те, як перехворіли COVID-19

Також директор чернівецької школи з "червоної зони" Уляна Легусова розповіла, яких дій очікує від влади для нормалізації навчального процесу.

Вчителі гадають: що ж буде з навчанням у "червоній зоні"?

Не обійшлося і без емоцій. Так, директор київської спеціалізованої школи висловив претензії до міністра охорони здоров'я Максима Степанова та заступника міністра освіти і науки Андрія Вітренка.

Директор школи Дмитро Ламза емоційно звернувся до Степанова

До слова, сам Степанов теж зробив важливу заяву про COVID-19. Зокрема, міністр заявив, що в плані пандемії Україна "йде не за найкращим сценарієм"... При цьому міністр нарвався на критику з боку мера Тернополя, який знаходиться в "червоній зоні".

Мер Тернополя Сергій Надал прокоментував роботу шкіл, незважаючи на те, що місто знаходиться в "червоній зоні"