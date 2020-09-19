Ермак назвал условия для выборов в ОРДЛО

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что выборы на неподконтрольной территории Донбасса возможны только после ее деоккупации и решения вопросов безопасности.

Об этом Ермак заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Говоря о дискуссии в ТКГ по поводу проекта постановления народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Качуры, Ермак заявил, что только Верховная рада Украины имеет полномочия принимать те или иные законы, или постановления.

"Решение должно быть принято в соответствии с интересами нашего государства, обязательствами, которые сегодня есть, и нормами международного права. Каким оно будет - это будет решать Верховная рада. Поэтому высказывание господина Козака было не очень корректным", - отметил он.

Ермак надеется, что это будет мудрое решение народных депутатов в соответствии с ожиданиями общества. Руководитель ОПУ обратил внимание на важную роль ОБСЕ в процессе урегулирования ситуации на Донбассе.

Напомним, в России считают, что постановления Верховной рады противоречит минским соглашениям, ведь в них заложены иные условия проведения местных выборов в ОРДЛО. В связи с этим российская сторона фактически заблокировала переговоры по Донбассу в ТКГ.

При этом после заседание советников "нормандской четверки" в Берлине в прошлую пятницу представитель России Дмитрий Козак заявил, что Рада пересмотрит постановление о назначении местных выборов.

В то же время глава украинской делегации в Берлине Алексей Резников сказал, что Украина не обещала пересмотреть постановление.

Смотрите весь выпуск "Свободы слова Савика Шустера", в котором руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак впервые рассказывает детали истории с "вагнеровцами", а также о том, что происходит с Минскими соглашениями и что будет с выборами на Донбассе.

Также эксперты размышляют на тему того, что для Украины несет решение Лукашенко закрыть границы. Кроме того, вы узнаете, как бюджет 2021 года отразится на жизни рядовых украинцев.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 18 сентября

Напомним, что в прошлом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" речь шла про белорусских оппозиционеров, а также учебу во время карантина в Украине.

Смотрите в частности, как Дмитрий Гордон раскрывает тайну того, почему Путин ненавидит Лукашенко. А также вспоминает, как непризнанный президент Беларуси поиздевался над хозяином Кремля.

Владимир Путин ненавидит Александра Лукашенко

Кроме того, Давид Сакварелидзе и Юрий Аристов в эфире рассказали о том, какие у них были ощущения, когда они болели коронавирусом, и почему украинские врачи - герои.

Сакварелидзе и Аристов о том, как переболели COVID-19

Также директор черновицкой школы из "красной зоны" Ульяна Легусова рассказала, каких действий ждет от власти для нормализации учебного процесса.

Учителя гадают: что же будет с учебой в "красной зоне"?

Не обошлось и без эмоций. Так, директор киевской специализированной школы высказал претензии к министру здравоохранения Максиму Степанову и заместителю министра образования и науки Андрею Витренко.

Директор школы Дмитрий Ламза эмоционально обратился к Степанову

Кстати, сам Степанов тоже сделал важное заявление о COVID-19. В частности, министр заявил, что в плане пандемии Украина "идет не по лучшему сценарию"... При этом министр нарвался на критику со стороны мера Тернополя, который находится в "красной зоне".

Мэр Тернополя Сергей Надал прокомментировал работу школ, несмотря на то, что город находится в "красной зоне"