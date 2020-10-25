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Ще один екзит-пол підтверджує лідерство Кличка та "Удару" на виборах

Новость на русском → Київ, Неділя 25 жовтня 2020 21:41
Ще один екзит-пол підтверджує лідерство Кличка та "Удару" на виборах Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На виборах Київського міського голови перемагає чинний мер Віталій Кличко. Найбільшу кількість голосів на виборах в Київраду отримала партія Віталія Кличка - "Удар".

Про це свідчать результати екзит-полу, проведено на замовлення партії Інститутом розвитку міста.

Чинний мер Києва Віталій Кличко, висунутий партією "Удар", займає перше місце на виборах Київського міського голови з результатом 50,2%.

Найближчий опонент Олександр Попов (ОПЗЖ) здобуває 8,9%. На третьому місті - Сергій Притула ("Голос", 8,5%), на четвертому - Ірина Верещук ("Слуга народу", 7,9%).

На виборах до Київської міської ради перше місце з результатом 22% посідає партія "Удар". Друге місце - "Європейська солідарність" (18,3%).

Третє з результатом 10% у "Слуги народу". Також п'ятивідсотковий бар'єр долають "Голос" (7,5%) та "Єдність" (6,1%).

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", 58% українців точно планували взяти участь у виборах, ще 18% до цього схилялись.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", тільки 20% українців знають, за якою системою пройдуть місцеві вибори.

Зазначимо, поліцейські в Україні отримали 891 заяву про порушення в "день тиші" перед місцевими виборами.

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