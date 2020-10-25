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Еще один экзит-пол подтверждает лидерство Кличко и "Удара" на выборах

Новина українською → Киев, Воскресенье 25 октября 2020 21:41
Еще один экзит-пол подтверждает лидерство Кличко и "Удара" на выборах Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На выборах Киевского городского головы побеждает действующий мэр Виталий Кличко. Наибольшее количество голосов на выборах в Киевсовет получила партия Виталия Кличко - "Удар".

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного по заказу партии Институтом развития города.

Действующий мэр Киева Виталий Кличко, выдвинутый партией "Удар", занимает первое место на выборах Киевского городского головы с результатом 50,2%.

Ближайший оппонент Александр Попов (ОПЗЖ) набирает 8,9%. На третьем месте - Сергей Притула ("Голос", 8,5%), на четвертом - Ирина Верещук ("Слуга народа", 7,9%).

На выборах в киевский городской совет первое место с результатом 22% занимает партия "Удар". Второе место - "Европейская солидарность" (18,3%).

Третье с результатом 10% в "Слуги народа". Также пятипроцентный барьер преодолевают "Голос" (7,5%) и "Единство" (6,1%).

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", 58% украинцев точно планировали принять участие в выборах, еще 18% к этому склонялись.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", только 20% украинцев знают, по какой системе пройдут местные выборы.

Отметим, что полицейские в Украине получили 891 заявление о возбуждении в "день тишины" перед местными выборами.

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