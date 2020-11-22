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Філатов: на виборчих дільницях у Дніпрі дотримано всіх карантинних заходів

Новость на русском → Дніпро, Неділя 22 листопада 2020 12:21
Філатов: на виборчих дільницях у Дніпрі дотримано всіх карантинних заходів Фото: Борис Філатов на виборчій дільниці (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Мер Дніпра Борис Філатов проголосував у другому турі виборів міського голови. За його словами, усі виборчі дільниці в місті відкрилися вчасно.

Про це Борис Філатов повідомив на одній з дільниці, передає прес-служба.

Він також повідомив, що на виборчих дільницях дотримано необхідних карантинних заходів, а комісії укомплектовані санітайзерами та засобами індивідуального захисту.

"Я проголосував за майбутнє нашого міста, а не за його минуле. За любов, мрію та рідний Дніпро", - зазначив Борис Філатов і запросив дніпрян прийти на виборчі дільниці та здійснити волевиявлення.

Крім того, зазначив Філатов, щоб Дніпро залишався безпечним і проїзним, після першого снігу комунальники всю ніч чистили дороги. Зокрема, це стосується і тротуарів та підходів до виборчих дільниць.

Нагадаємо, в неділю, 22 листопада, у Дніпрі проходить другий тур виборів мера міста. Перший тур виборів мера Дніпра відбувся 25 жовтня, тоді жоден з кандидатів не зміг заручитися підтримкою більшості виборців.

Зокрема, чинний мер міста Борис Філатов (партія "Пропозиція") отримав 46,41%, його суперник Загід Краснов (партія "Громадська сила") - 13,15%.

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