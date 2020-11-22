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Филатов: на избирательных участках в Днепре соблюдены все карантинные мероприятия

Новина українською → Днепр, Воскресенье 22 ноября 2020 12:21
Филатов: на избирательных участках в Днепре соблюдены все карантинные мероприятия Фото: Борис Филатов на избирательном участке (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Мэр Днепра Борис Филатов проголосовал во втором туре выборов городского головы. По его словам, все избирательные участки в городе открылись вовремя.

Об этом Борис Филатов сообщил на одном из участков, передает пресс-служба.

Он также сообщил, что на избирательных участках соблюдены необходимые карантинные мероприятия, а комиссии укомплектованы санитайзерами и средствами индивидуальной защиты.

"Я проголосовал за будущее нашего города, а не за его прошлое. За любовь, мечту и родной Днепр", - отметил Борис Филатов и пригласил днепрян прийти на избирательные участки и осуществить волеизъявление.

Кроме того, отметил Филатов, чтобы Днепр оставался безопасным и проездным, после первого снега коммунальщики всю ночь чистили дороги. В частности, это касается и тротуаров и подходов к избирательным участкам.

Напомним, в воскресенье, 22 ноября, в Днепре проходит второй тур выборов мэра города. Первый тур выборов мэра Днепра состоялся 25 октября, тогда ни один из кандидатов не смог заручиться поддержкой большинства избирателей.

В частности, действующий мэр города Борис Филатов (партия "Пропозиция") получил 46,41%, его соперник Загид Краснов (партия "Громадська сила") - 13,15%.

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