Філатов назвав свого головного конкурента на виборах мера в Дніпрі

Мер Дніпро Борис Філатов назвав свого основного конкурента у передвиборній боротьбі за посаду очільника міста. За його словами, як і у 2015 році, це Олександр Вілкул.

Про це Філатов написав на своїй сторінці в Facebook.

"Я і Вілкул. Всі решта мають смішний вигляд і шкода. Олександр Юрійович - сильний і гідний суперник", - зазначив мер Дніпра.