Филатов назвал своего главного конкурента на выборах мэра в Днепре

Мэр Днепро Борис Филатов назвал своего основного конкурента в предвыборной борьбе за должность городского головы. По его словам, как и в 2015 году, это Александр Вилкул.

Об этом Филатов написал на своей странице в Facebook.

"Я и Вилкул. Все остальные выглядят смешно и жалко. Александр Юрьевич - сильный и достойный соперник", - отметил мэр Днепра.