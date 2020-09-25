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Филатов назвал своего главного конкурента на выборах мэра в Днепре

Новина українською → Днепр, Пятница 25 сентября 2020 09:24
Филатов назвал своего главного конкурента на выборах мэра в Днепре Фото: Борис Филатов (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Мэр Днепро Борис Филатов назвал своего основного конкурента в предвыборной борьбе за должность городского головы. По его словам, как и в 2015 году, это Александр Вилкул.

Об этом Филатов написал на своей странице в Facebook.

"Я и Вилкул. Все остальные выглядят смешно и жалко. Александр Юрьевич - сильный и достойный соперник", - отметил мэр Днепра.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Как известно, 24 сентября закончился прием документов кандидатов на выборы.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

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