Фурсенко: при передачі закладів освіти і медицини з районів в ОТГ є ризики розкрадання

Реструктуризація районів і передача майна освітніх та медичних закладів на баланс ОТГ може завершитись масовим дерибаном комунального майна.

Про це повідомив перший заступник Всеукраїнської асоціації громад, лідер виборчого списку "Пропозиція" до Київської облради Іван Фурсенко.

За його словами, ради новостворених ОТГ і районів зіштовхнуться з двома проблемами, перша - внутрішні конфлікти, друга - брак кваліфікованих кадрів.

"З одного боку, ми матимемо новостворені громади, в яких переважно люди будуть між собою незнайомі, тому що об’єднували примусово по 10 сільських рад в одну ОТГ. Між депутатами виникатимуть конфлікти. З іншого боку, ми матимемо так само новостворені райони, де люди теж одне одного не знають. І от одні ради мають проголосувати за те, щоб передати майно, а інші мають відповідно прийняти. І зробити це треба дуже швидко, бо з 2021 року фінансування на освітні і медичні заклади уже ітиме трансфером через базовий рівень, тобто через ОТГ", - говорить Фурсенко.

Він наголосив, що новостворені громади зіштовхнуться з браком професійних кадрів, які можуть якісно провести інвентаризацію землі та майна.

"Під час передачі будь-якого майна має бути проведена інвентаризація. І тут ми попадаємо у точку повного хаосу. Бо у нас близько під 15% закладів освіти і медицини навіть земельні ділянки не оформлені. Добре там, де залишаються чинні голови, які мають сформовані команди, юридичні служби, вони ці питання відслідковують і розуміють, які об’єкти районів є на якій території і можуть це швидко забрати. А коли ми говоримо про новостворені громади, які досі жили окремими селами, - де їм 26 жовтня взяти команди юристів, фахівців з ЖКГ, які зможуть проводити цю інвентаризацію об’єктів райради, яка ще теж не створена?" - додав Фурсенко.

На його думку, під час цієї реорганізації можливі маніпуляції і розкрадання майна зацікавленими приватними групами.

"Держава про ці нюанси реформи взагалі не думає. Губернатори цим питанням не переймаються, а голови райдержадміністрацій, розуміючи, що завтра вони будуть звільнені, бо старих районів уже не буде, теж у це вникати не хочуть. У результаті - ми можемо побачити масове розкрадання майна спільної комунальної власності, яке раптом опиниться приватизованим приватними групами, місцевими чи й не місцевими", - вважає Іван Фурсенко.

Нагадаємо, 4 вересня відбувся з’їзд політичної партії "Пропозиція", на якому було прийнято рішення про участь у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року.

Політсила висуває своїх кандидатів у 97 містах і 109 ОТГ.

"Пропозиція" уже присутня у 21 області. На з’їзді також було затверджено програму, з якою політсила іде на ці місцеві вибори, та маніфест "Наша пропозиція для України".