Фурсенко: при передаче учреждений образования и медицины из районов в ОТО есть риски хищения

Реструктуризация районов и передача имущества образовательных и медицинских учреждений на баланс ОТО может завершиться массовым дерибаном коммунального имущества.

Об этом сообщил первый заместитель Всеукраинской ассоциации общин, лидер избирательного списка "Пропозиции" в Киевский облсовет Иван Фурсенко.

По его словам, советы вновь созданных ОТО и районов столкнутся с двумя проблемами, первая - внутренние конфликты, вторая - нехватка квалифицированных кадров.

"С одной стороны, мы будем иметь новосозданные общины, в которых преимущественно люди будут между собой незнакомые, потому что объединяли принудительно по 10 сельских советов в одну ОТО. Между депутатами будут возникать конфликты. С другой стороны, мы будем иметь так же вновь созданные районы, где люди тоже друг друга не знают. И вот одни рады должны проголосовать за то, чтобы передать имущество, а другие должны соответственно принять. И сделать это надо очень быстро, потому что с 2021 года финансирование на образовательные и медицинские заведения уже будет идти трансфером за базовый уровень, то есть через ОТО", - говорит Фурсенко.

Он подчеркнул, что вновь созданные общины столкнутся с нехваткой профессиональных кадров, которые могут качественно провести инвентаризацию земли и имущества.

"Во время передачи любого имущества должна быть проведена инвентаризация. И здесь мы попадаем в точку полного хаоса. Потому что у нас около 15% учреждений образования и медицины даже земельные участки не оформлены. Хорошо там, где остаются действующие главы, которые имеют сложившиеся команды, юридические службы, они эти вопросы отслеживают и понимают, какие объекты районов есть на какой территории и могут быстро забрать. А когда мы говорим о новосозданных общинах, которые до сих пор жили отдельными деревнями, где им 26 октября принять команды юристов, специалистов по ЖКХ, которые смогут проводить эту инвентаризацию объектов райсовета, которая еще тоже не создана?" - добавил Фурсенко.

По его мнению, во время этой реорганизации возможны манипуляции и хищения имущества заинтересованными частными группами.

"Государство об этих нюансах реформы вообще не думает. Губернаторы этим вопросом не занимаются, а главы райгосадминистраций, понимая, что завтра они будут освобождены, потому что старых районов уже не будет, тоже в это вникать не хотят. В результате мы можем увидеть массовое хищение имущества совместной коммунальной собственности, которое вдруг окажется приватизированным частными группами, местными и не местными", - считает Фурсенко.

Напомним, 4 сентября состоялся съезд политической партии "Пропозиция", на котором было принято решение об участии в местных выборах 25 октября 2020 года.

Политсила выдвигает своих кандидатов в 97 городах и 109 ОТО.

"Пропозиция" уже присутствует в 21 области. На съезде также была утверждена программа, с которой партия идет на эти местные выборы, и манифест "Наше предложение для Украины".