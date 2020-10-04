Голова ОП вважає малоймовірним перенесення місцевих виборів через COVID-19

В Офісі президента не бачать ймовірності перенесення місцевих виборів в Україні через зростання захворюваності на COVID-19, це питання навіть не обговорюється. Країна підготовлена до другої хвилі пандемії та ситуація знаходиться під контролем.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він зазначив, що практично щодня відбуваються селекторні наради під головуванням президента України Володимира Зеленського, де беруть участь практично всі топ-чиновники країни, часто проходять зустрічі з главами ОДА, президент багато їздить країною, відвідує медичні установи, слухає звіти голів ОДА, профільних лікарів.

Керівник ОП також заявив, що деякі місцеві чиновники, в гонитві за швидкими політичними дивідендами, забули, що "життя людини - найдорожче".

Як повідомляло РБК-Україна, на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня, третина українців (31%) готові підтримати чинних мерів.

Нагадаємо, 29 вересня ВР відмовилася внести до порядку денного законопроєкт №4117 про особливості проведення виборів під час карантину. Його включення підтримали лише 208 парламентаріїв.

Законопроєкт внесли в Раду 18 вересня; в документі прописані особливості виборчих процедур в умовах карантину.